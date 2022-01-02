جيروزاليم بوست: توقيف سياح إسرائيليين بمطار دبي سرقوا بضائع من المنطقة الحرة

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، عن إيقاف 3 سياح إسرائيليين في مدينة دبي الإماراتية بعد أن قاموا بسرقة بضائع معفاة من الرسوم الجمركية من المنطقة الحرة في المطار، في حين اعتُقل إسرائيلي آخر في قضية منفصلة تتعلق بالسرقة أو المخدرات.

وقالت الصحيفة إن السرقات التي قام بها الإسرائيليون الـ 3 شملت زجاجات كحول وألواح من الشوكولاتة إضافة إلى جهاز آيفون مطلي بالذهب.

وأجرت السلطات تحقيقات مع الإسرائيليين الثلاثة وأخذت إفادتهم ليدفعوا غرامة تقدر بآلاف الدراهم الإماراتية قبل السماح لهم بالصعود إلى الطائرة والعودة إلى إسرائيل.

ويعد السياح الإسرائيليون أبرز زبائن السوق الحرة الإماراتية، بحسب الصحيفة، وأغلب مشترياتهم تتركز على المشروبات الكحولية باهظة الثمن خاصة الويسكي وعبوات الشوكولاتة الفاخرة والهدايا التذكارية والمجوهرات ذات العلامات التجارية.

إحدى طائرات شركة فلاي دبي (حكومية إماراتية) (غيتي)

وقبل نحو أسبوعين، ألقي القبض على إسرائيلي لحظة وصوله إلى دبي. وقالت الصحيفة إن الشاب البالغ من العمر 29 عامًا، اشتبه به في تحقيق منفصل للشرطة.

ولا تزال تفاصيل التحقيق غير واضحة، لكن هناك احتمالية تورطه في قضية مخدرات أو سرقة.

وقالت السفارة الإسرائيلية في دبي إنها على اتصال بأسرة المحتجز وأجهزة إنفاذ القانون في الإمارات، بينما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتقاله لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل بسبب “الخصوصية الفردية”.

ومن بعد اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات والسماح للسياح الإسرائيليين بزيارة الدولة الخليجية، اشتكى العديد في دبي والعاصمة أبو ظبي من ظاهرة إقدام بعض السياح الإسرائيليين على سرقة أغراض وممتلكات من الغرف الفندقية.

ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ولاحقًا وقع البلدان على اتفاق للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.