يُعتقد أنها جاءت من الفضاء.. الكشف عن ماسة سوداء نادرة وعرضها للبيع في مزاد علني (فيديو)

كشفت دار المزادات (سوذبيز) العالمية في إمارة دبي، الأربعاء، عن ماسة سوداء تزن 555.55 قيراطًا.

ويُعتقد أن الجوهرة النادرة التي أطلقت عليها دار المزادات اسم “The Enigma” (الأحجية) وصلت إلى الأرض بعد اصطدام نيزك أو كويكب مليء بالماس بالأرض.

'The Enigma' – a treasure from interstellar space and the largest faceted diamond to ever come to auction is unveiled today in Sotheby's Dubai https://t.co/1nyUAsTe8j #SothebysDiamonds #blackdiamond #SothebysJewels pic.twitter.com/s713AVo14c — Sotheby's (@Sothebys) January 17, 2022

وأفادت دار المزادات بأن وجود ماسة سوداء بهذا الحجم يُعد “حدثًا نادرًا للغاية” متوقعة أن تباع بمبلغ يصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني (6.8 ملايين دولار) عند عرضها للمزايدة في فبراير/شباط المقبل في لندن بعد عرضها في دبي ولوس أنجلوس.

ويعود تاريخ الماس الأسود المعروف أيضا باسم ماس (كاربونادو) إلى ما بين 2.6 إلى 3.8 مليارات سنة.

ويحتوي هذا النوع من الماس على كميات ضئيلة من النيتروجين والهيدروجين وهي العناصر الموجودة في الفضاء بين النجوم.

💎🪐 OUT-OF-THIS-WORLD! The massive 555.55-carat black diamond is believed to have originated from space, and arrived on earth via a meteorite: https://t.co/9wY8mGiiBS @cbsaustin #BlackDiamond pic.twitter.com/XTYXFNb4XI — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) January 18, 2022

وتحتوي الماسة السوداء أيضًا على معدن (أوسبورنيت) الموجود في النيازك.

ووصفت نيكيتا بيناني -المتخصصة في المجوهرات في (سوذبيز) في لندن- الماسة السوداء بأنها “ظاهرة طبيعية حقيقية”.

وقالت في بيان صحفي، الإثنين، إن بيعها يمثل “فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لاقتناء إحدى أندر العجائب الكونية التي عرفتها البشرية بعمر مليار سنة”.

The Enigma: Massive 555.55-carat diamond, believed to have originated from outer space, will soon be sold at auction, @AP reports

https://t.co/kLvun1mL8S pic.twitter.com/IdZgZQ2nNr — KHOU 11 News Houston (@KHOU) January 17, 2022

وذكرت دار المزادات أن الماسة تتميز بالرقم (خمسة) فشكلها مستوحى من تعويذة (الخمسة) بالإضافة إلى وزنها البالغ 555.55 قيراطًا كما تحتوي أيضًا على 55 وجهًا.

وقالت إن الماسة ستُطرح للمزايدة عبر الإنترنت من 3 إلى 9 فبراير مشيرة إلى أنها ستقبل العملة المشفرة وسيلة للدفع.

وتأتي هذه الخطوة عقب بيع ماسة وزنها 101 قيراط أطلق عليها اسم (المفتاح 10138) وكانت أغلى جوهرة على الإطلاق تم شراؤها بالعملات المشفرة عند بيعها العام الماضي.

A 555-carat black diamond is going up for auction at Sotheby's. Nicknamed 'The Enigma,' the extremely rare gem is believed to be billions of years old and to have originated in space, from either a meteor or asteroid. pic.twitter.com/WJucAmXOSl — NowThis (@nowthisnews) January 18, 2022

وبيع الحجر الذي يشبه شكله الكمثرى مقابل ما يعادل 12 مليونًا و300 ألف دولار بعد أن أعلن البائع بالمزاد قبوله للعروض عن طريق عملتي البيتكوين والإيثيريوم بجانب طرق الدفع التقليدية.

ولم تكشف (سوذبيز) عن العملة المشفرة المستخدمة لإجراء عملية الشراء.