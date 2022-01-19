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يُعتقد أنها جاءت من الفضاء.. الكشف عن ماسة سوداء نادرة وعرضها للبيع في مزاد علني (فيديو)

عرض ماسة نادرة يبلغ وزنها 555.55 قيراطًا ويُعتقد أنها وصلت إلى الأرض من الفضاء في مزاد علني (دار سوذبيز للمزادات)
19/1/2022

كشفت دار المزادات (سوذبيز) العالمية في إمارة دبي، الأربعاء، عن ماسة سوداء تزن 555.55 قيراطًا.

ويُعتقد أن الجوهرة النادرة التي أطلقت عليها دار المزادات اسم “The Enigma” (الأحجية) وصلت إلى الأرض بعد اصطدام نيزك أو كويكب مليء بالماس بالأرض.

وأفادت دار المزادات بأن وجود ماسة سوداء بهذا الحجم يُعد “حدثًا نادرًا للغاية” متوقعة أن تباع بمبلغ يصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني (6.8 ملايين دولار) عند عرضها للمزايدة في فبراير/شباط المقبل في لندن بعد عرضها في دبي ولوس أنجلوس.

ويعود تاريخ الماس الأسود المعروف أيضا باسم ماس (كاربونادو) إلى ما بين 2.6 إلى 3.8 مليارات سنة.

ويحتوي هذا النوع من الماس على كميات ضئيلة من النيتروجين والهيدروجين وهي العناصر الموجودة في الفضاء بين النجوم.

وتحتوي الماسة السوداء أيضًا على معدن (أوسبورنيت) الموجود في النيازك.

ووصفت نيكيتا بيناني -المتخصصة في المجوهرات في (سوذبيز) في لندن- الماسة السوداء بأنها “ظاهرة طبيعية حقيقية”.

وقالت في بيان صحفي، الإثنين، إن بيعها يمثل “فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لاقتناء إحدى أندر العجائب الكونية التي عرفتها البشرية بعمر مليار سنة”.

وذكرت دار المزادات أن الماسة تتميز بالرقم (خمسة) فشكلها مستوحى من تعويذة (الخمسة) بالإضافة إلى وزنها البالغ 555.55 قيراطًا كما تحتوي أيضًا على 55 وجهًا.

وقالت إن الماسة ستُطرح للمزايدة عبر الإنترنت من 3 إلى 9 فبراير مشيرة إلى أنها ستقبل العملة المشفرة وسيلة للدفع.

وتأتي هذه الخطوة عقب بيع ماسة وزنها 101 قيراط أطلق عليها اسم (المفتاح 10138) وكانت أغلى جوهرة على الإطلاق تم شراؤها بالعملات المشفرة عند بيعها العام الماضي.

وبيع الحجر الذي يشبه شكله الكمثرى مقابل ما يعادل 12 مليونًا و300 ألف دولار بعد أن أعلن البائع بالمزاد قبوله للعروض عن طريق عملتي البيتكوين والإيثيريوم بجانب طرق الدفع التقليدية.

ولم تكشف (سوذبيز) عن العملة المشفرة المستخدمة لإجراء عملية الشراء.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات