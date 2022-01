سكان القرية قرروا تقديسه.. ولادة عجل نادر بثلاث أعين وأربع فتحات أنف في ريف الهند (فيديو)

شهد ريف الهند ولادة عجل نادر بثلاث أعين وأربع فتحات أنف في قرية بولاية (تشهاتيسجاره) وسط البلاد.

ومع انتشار الخبر، اصطف عدد كبير من الموطنين في طابور عند منزل المُزارع (هيمانت تشاندل)، مالك البقرة التي ولدت العجل النادر يوم 13 من الشهر الجاري، لرؤية المولود النادر.

وقال تشاندل في تصريحات محلية “للعجل المولود عين إضافية في منتصف جبهته وأيضًا 4 ثقوب في فتحة الأنف. ويشبه ذيله (جاتا) أي كومة من الشعر المتعرج، ولسانه أطول أيضًا من العجول العادية”.

وأضاف نقلًا عن طبيب بيطري أن الحالة الصحية للعجل جيدة “لكن بسبب طول اللسان يواجه المولود صعوبات في الرضاعة من أمه ونحن نساعد في إطعامه”.

وقال المُزارع إن بقرته وهي من سلالة جيرسي (HF) أنجبت في وقت سابق 3 عجول كانت جميعها طبيعية، لكن هذا المولود الجديد فاجأ الجميع، وما لبث سكان القرية أن بدؤوا في زيارته و”تقديسه باعتباره إلهًا”.

لكن الطبيب البيطري كاملش تشودري قال إن مثل هذه الحالات تحدث بسبب نمو أو تطور غير طبيعي للجنين وليس شيئًا خارقًا للطبيعة، وفق تلفزيون (NDTV) الهندي.

Chhattisgarh| Three-eyed cow born in Rajnandgaon district worshipped as reincarnation of god Shiva

"We were surprised. Its nose has four holes instead of two & has 3 eyes. Medical screening has been done. She is healthy. Villagers are worshipping the calf," said Neeraj (16.01) pic.twitter.com/NrG2b8LNXt

— ANI (@ANI) January 17, 2022