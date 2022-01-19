مؤسس شبكة الصحافة الأخلاقية: سحب ترخيص الجزيرة مباشر في السودان صفعة بوجه الديمقراطية (فيديو)

أكد مؤسس شبكة الصحافة الأخلاقية (أيدن وايت) أن سحب ترخيص الجزيرة مباشر في السودان بمثابة “صفعة على وجه الديمقراطية”، مؤكدا أن منع الصحافة الحرة لا يمكن تبريره إذا أرادت السلطة تعزيز الثقة لدى عامة الشعب .

وقال في لقاء مع المسائية على الجزيرة مباشر إن الصحافة تتطلب وجود طيف واسع من الآراء، ومنها الآراء المعارضة، مضيفا أنه إذا كانت السلطات السودانية تريد استعادة الديمقراطية بالفعل فعليها أن تسمح بحرية الصحافة.

وأضاف “أعتقد أن كل ذي سلطة في العالم يريد أن يكون رئيس تحرير جميع الصحف ووكالات البث، ولكن ليكون هناك حرية صحافة يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية وضع معاييرهم وتطبيق أخلاقياتهم المتعارف عليها عالميا ولا يجب لأي سلطة أن تتدخل في هذا الشأن، وإلا فستكون السلطة مهتمة فقط بحماية سياساتها ومصالحها الضيقة”.

مؤسس شبكة الصحافة الأخلاقية: سحب ترخيص #الجزيرة_مباشر في #السودان صفعة بوجه الديمقراطية pic.twitter.com/prtdapesae — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 18, 2022

بدوره، قال الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات في السودان حسام حيدر إن قرار وزارة الإعلام سحب ترخيص الجزيرة مباشر غير قانوني بأي حال من الأحوال ولا يستند على أي أساس في قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية في السودان لسنة 2009.

وأضاف “سلطة الترخيص والتصديق واعتماد المراسلين ومكاتب القنوات والوكالات الأجنبية ممنوحة للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية المستقل في أعماله ولا يخضع لأي سلطة حكومية”.

هل من حق أي سلطة أن تضع معايير وقواعد أخلاقية للعمل الإعلامي؟ pic.twitter.com/xMGY6gEYGQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 18, 2022

وتابع “الحديث على أن المجلس غير مفعل غير دقيق فالمجلس موجود منذ مارس/آذار 2019 ولم يكن هناك برلمان وظل يعتمد المراسلين والصحفيين ويصدق على القنوات والصحف، وهي بالأساس أعمال روتينية”.

وأردف “سحب الترخيص أو إلغائه مرهون بمخالفات مهنية وإدارية مثل عدم تجديد الترخيص أو عدم القيام بالإجراءات المتعلقة بدفع الرسوم الواجبة للتجديد السنوي وما إلى ذلك”.

هل قرار وزارة الإعلام بسحب ترخيص الجزيرة مباشر في #السودان قانوني وأخلاقي؟ الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات في #السودان يجيب: pic.twitter.com/g8gn4AwO7k — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 18, 2022

واستطرد “فيما يتعلق بالجزئية المهنية، فقناة الجزيرة مباشر تنقل ما يحدث في الشارع بشكل عادي، حتى إنها كانت تنقل الاعتصام عند القصر الجمهوري قبل قرارات عبد الفتاح البرهان والذي استفاد منه العسكريون كثيرا، كما كانت تنقل المظاهرات المؤيدة للحكومة الانتقالية والمناوئة لها على حد سواء”.

وتستمر ردود الفعل السودانية والدولية المنددة بسحب ترخيص الجزيرة مباشر، وجدد الاتحاد الأوربي انتقاده للقرار بالإضافة إلى العديد من الهيئات الصحفية الدولية.

كانت شبكة الجزيرة الإعلامية أدانت قرار السلطات السودانية ودعتها للرجوع عنه وتمكين القناة من مواصلة عملها الصحفي دون عوائق أو ترهيب.