الجزيرة مباشر ترصد فاجعة استيقظ عليها المزارعون في عكار شمالي لبنان (فيديو)

استيقظ المزارعون في منطقة عكار شمالي لبنان على فاجعة كبرى إذ وجدوا أن محاصيلهم وصوبهم أتلفتها موجة الصقيع والبرودة التي ضربت المنطقة.

يقول أحد المزارعين “الخسائر كبيرة طبعًا ووضعنا ووضع كل إنسان فقير في بؤس شديد جدًّا وما فينا نشكي حالنا لأحد إلا لله عز وجل لأننا ببلد فلتت أمورها كلها من جميع النواحي”.

ويضيف “وضعنا وكأننا ببحر عميق جدًّا ما له نهاية”.

وتعرّض المزارعون لخسائر فادحة بعدما تكبدوا تكاليف باهظة لزراعة محاصيلهم التي دُمرت، بجانب جهد وعناء طيلة مدة الزراعة، وأصبحوا يواجهون مأساة معقدة في ظل أوضاع لبنان الاقتصادية التي يصفها البعض بالكارثية.

وتقول إحدى صاحبات المزارع “ظللنا 4 أشهر منتظرين موسم الحصاد والحمد لله كله راح”.

وكان المناخ الجليدي قد أحكم سيطرته على مختلف مناطق عكار مجمّدًا الحركة وسط قلق جدّي لدى المزارعين على محاصيلهم الزراعية وبخاصة داخل الصوب البلاستيكية المحمية التي غطتها طبقة من الجليد.

وتدنّت درجات الحراة داخل الصوب إلى أدنى مستوى، وتسبّب المناخ بإتلاف المحاصيل داخل عدد كبير منها، لأن القسم الأكبر منها غير حديث ولا مجهز كما يجب لتحمّل تحديات الصقيع بسبب ارتفاع تكلفة التجهيز.

ومع الانقطاع الدائم للكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات وبخاصة المازوت، يعيش النازحون والعائلات الفقيرة أقسى الظروف مع تدنّي درجات الحرارة ليلًا، إذ بلغت في سهل عكار درجتين تحت الصفر.