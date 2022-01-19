اقتحام الأقصى.. الاحتلال يعتقل الشيخ ناجح بكيرات والمرابطة المقدسية هنادي الحلواني

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل جنوده نائب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات والمرابطة هنادي حلواني.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الدكتور ناجح بكيرات من منطقة باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى، وأكدت ابنته فاطمة عبر منشور على فيسبوك اعتقال والدها ونقله إلى غرف 4 في مركز تحقيق المسكوبية.

يشار إلى أن قوات مخابرات وشرطة الاحتلال اعتقلت بكيرات مرات عدة، بجانب إبعاده عن المسجد الأقصى 23 مرة لمدد تتراوح من أسبوع إلى 6 أشهر.

وفي آخر اعتقال له خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فرضت سلطات الاحتلال شروطًا جائرة عليه تمثلت في إبعاده عن الأقصى لمدة 20 يومًا، ومنعه من دخول الضفة الغربية لمدة شهر، وتغريمه ألفي شيكل (نحو 640 دولارًا).

عاجل| نقلا عن زوجته: "الاحتلال يعتقل الشيخ ناجح بكيرات على باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى".#فلسطين pic.twitter.com/4m8z9QSS6S — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) January 19, 2022

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم كذلك المعلمة المقدسية هنادي حلواني عند مصلى باب الرحمة أثناء خروجها من المسجد الأقصى عبر باب الأسباط.

وهنادي الحلواني مرابطة مقدسية توصف بأنها “فراشة الأقصى” لشدة نشاطها، وعُرفت بتجييش المرابطات مما أزعج الاحتلال حتى أبعدها عن المسجد الأقصى قبل سنوات، بجانب اعتقالها والتحقيق معها عشرات المرات.

هنادي المقدسية المرابطة على أعتاب الأقصى ومحفّظة القرآن، وصفها أحد ضباط التحقيق الإسرائيلي بأنها المرأة الأخطر في مدينة القدس.

بعد فحص هويتها أمام مصلى باب الرحمة .. شرطة الاحتلال تعتقل المرابطة المقدسية هنادي حلواني أثناء خروجها من المسجد الأقصى أمام باب الأسباط pic.twitter.com/WToWWLplpw — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 19, 2022

ومنذ سنوات بات أمرًا اعتياديًّا أن يرى زوار الميجد الأقصى هنادي الحلواني وهي ترابط على أبوابه وفي أروقته، تقرأ القرآن تارة وتنطلق ببث مباشر لوقائع الأذان من رحابه وتصلي خارجه قسرًا، مع بلوغ مدد إبعادها عنه نحو 8 سنوات.

وظهرت هنادي الحلواني -وهي أم لـ4 أبناء من المرابطين المقدسيين- في فيديوهات شهيرة للإفطار الجماعي في ساحات الأقصى.