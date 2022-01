إسرائيل تعرض على الإمارات دعما أمنيا ومخابراتيا بعد هجوم الحوثيين

كشفت رسالة بعثها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن إسرائيل عرضت دعما أمنيا ومخابراتيا على الإمارات في مواجهة هجمات الطائرات المسيّرة، بعد ضربة وجهتها جماعة الحوثي اليمنية إلى أبو ظبي.

وقُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون أمس الإثنين، عندما انفجرت ثلاث شاحنات لنقل الوقود في العاصمة الإماراتية. وقال متحدث عسكري حوثي إن الحركة أطلقت “عددا كبيرا” من الطائرات المسيّرة وخمسة صواريخ باليستية في الهجوم.

وندد بينيت على تويتر بما وصفه بأنه “هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة”.

وأرفق المتحدث باسمه نسخة من رسالة تعزية ومواساة بعث بها أمس الإثنين إلى محمد بن زايد.

وكتب بينيت في الرسالة “نحن مستعدون لنقدم لكم دعما أمنيا ومخابراتيا كي نساعدكم في حماية مواطنيكم من هجمات مماثلة.. لقد أمرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن تقدم لنظيرتها في الإمارات أي مساعدة إذا رغبتم في ذلك”.

I strongly condemn the terrorist attacks in Abu Dhabi carried out by the Iranian-backed Houthis and send condolences to the families of the innocent victims.

Israel stands with the UAE.

I stand with Mohammed bin Zayed.

The world should stand against terror. pic.twitter.com/r208ZQe5Js

