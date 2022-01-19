إسرائيل تعرض على الإمارات دعما أمنيا ومخابراتيا بعد هجوم الحوثيين

كشفت رسالة بعثها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن إسرائيل عرضت دعما أمنيا ومخابراتيا على الإمارات في مواجهة هجمات الطائرات المسيّرة، بعد ضربة وجهتها جماعة الحوثي اليمنية إلى أبو ظبي.

وقُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون أمس الإثنين، عندما انفجرت ثلاث شاحنات لنقل الوقود في العاصمة الإماراتية. وقال متحدث عسكري حوثي إن الحركة أطلقت “عددا كبيرا” من الطائرات المسيّرة وخمسة صواريخ باليستية في الهجوم.

وندد بينيت على تويتر بما وصفه بأنه “هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة”.

وأرفق المتحدث باسمه نسخة من رسالة تعزية ومواساة بعث بها أمس الإثنين إلى محمد بن زايد.

وكتب بينيت في الرسالة “نحن مستعدون لنقدم لكم دعما أمنيا ومخابراتيا كي نساعدكم في حماية مواطنيكم من هجمات مماثلة.. لقد أمرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن تقدم لنظيرتها في الإمارات أي مساعدة إذا رغبتم في ذلك”.

I strongly condemn the terrorist attacks in Abu Dhabi carried out by the Iranian-backed Houthis and send condolences to the families of the innocent victims. Israel stands with the UAE.

I stand with Mohammed bin Zayed.

The world should stand against terror. pic.twitter.com/r208ZQe5Js — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) January 18, 2022

ووقّعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية في البيت الأبيض عام 2020.

وقال بينيت في رسالته إلى الشيخ محمد بن زايد “إسرائيل ملتزمة بالعمل عن كثب معكم في المعركة الدائرة ضد القوى المتطرفة في المنطقة، وسنستمر في ذلك لهزيمة الأعداء المشتركين”.

وكان بينيت وبن زايد قد عقدا محادثات في أبو ظبي الشهر الماضي، في أول اجتماع علني لهما.

وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء الإمارات إن محمد بن زايد تلقى، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وخلال الاتصال أدان هرتسوغ “الاعتداءات الإرهابية الحوثية” التي تعرضت لها الإمارات، مؤكدا “رفض بلاده لهذه الاعتداءات، وتأييدها التام لدولة الإمارات في كل ما تقوم به لمواجهتها والدفاع عن أمنها وسيادتها”.

وعبّر بن زايد عن شكره للرئيس الإسرائيلي على ما أبداه من “مشاعر طيبة تجاه الإمارات وشعبها”، حسب الوكالة.

محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إسرائيل أدان خلاله الاعتداءات الحوثية الإرهابية على الإمارات#وام https://t.co/ULX67AcWFz pic.twitter.com/YDRxHI1KMM — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 18, 2022

دعوة لاجتماع طارئ

ودعت الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي شنها الحوثيون على أبو ظبي.

وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة (لانا نسيبة) في رسالة إلى الرئاسة النرويجية لمجلس الأمن إن “دولة الإمارات تدعو مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة لهذه الهجمات الإرهابية التي شُنت بتجاهل تام للقانون الدولي” وطالبت باجتماع طارئ للمجلس.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، أمس الاثنين، أنها نفذت عملية عسكرية وصفتها بالنوعية في العمق الإماراتي، وأكدت استهداف منشآت حيوية في كل من أبو ظبي ودبي بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية ومجنحة، مما أسفر عن مقتل 3 عاملين من الجنسيتين الهندية والباكستانية.

وسقط القتلى جراء انفجار في صهاريج لنقل المواد النفطية بمنطقة مصفح الصناعية، كما أفادت السلطات باندلاع حريق قرب مطار أبو ظبي.

وقالت الإمارات إنها تحتفظ بحق الرد على ما وصفتها بالهجمات الإرهابية على أبو ظبي.