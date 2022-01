بعد مقتل 7 متظاهرين.. واشنطن توفد مبعوثَين إلى السودان والأمم المتحدة تطالب بإيقاف العنف

أعلنت الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن مبعوثَين للولايات المتحدة في طريقهما إلى الخرطوم لمطالبة السلطات في السودان “بوضع حد للعنف” ضد المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس عبر تويتر “نشعر بالقلق إزاء تقارير عن تصاعد العنف ضد المتظاهرين في السودان”، وذلك بعد مقتل سبعة متظاهرين، الإثنين، خلال احتجاجات تطالب بالحكم المدني في البلاد.

وأضاف برايس أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون أفريقيا مولي في والمبعوث الأمريكي الجديد للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد “في طريقهما إلى الخرطوم وسوف يجددان دعوتنا للقوات الأمنية لإنهاء العنف واحترام حرية التعبير والتجمع السلمي”.

We are concerned by reports of escalating violence against protesters in Sudan. @AsstSecStateAF Phee and Special Envoy Satterfield are headed to Khartoum and will reiterate our call for security forces to end violence and respect freedom of expression and peaceful assembly.

— Ned Price (@StateDeptSpox) January 17, 2022