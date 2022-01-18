هدد بتفجيره.. لبناني يحتجز رهائن داخل مصرف رفض تسليمه أمواله

احتجز مواطن لبناني عدداً من موظفي مصرف في شرق لبنان وزبائنه بعد رفض البنك تسليمه مبلغاً من حسابه، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ونقلت الوكالة أن مودعاً في فرع لمصرف في بلدة جب جنين في قضاء البقاع الغربي “احتجز عشرات الموظفين والزبائن على خلفية رفض المصرف تسليمه أمواله”.

ولم تذكر الوكالة اسم المصرف، لكن وسائل إعلام عدة قالت إن الحادثة وقعت في فرع لبنك بيروت والبلاد العربية.

وطالب المودع، وفق الوكالة، “بسحب مبلغ خمسين ألف دولار من حسابه، وحين رُفض طلبه رفع سلاحاً حربياً وقنبلة بوجه الموظفين، وصبّ كذلك مادة البنزين في أرجاء المصرف مهدداً بحرقه وتفجيره في حال لم يتم التجاوب لطلبه”.

وفق شهود عيان لوكالة الأناضول، قام المواطن بفتح حقيبة كانت بحوزته وفي داخلها قنبلة ومادة بنزين، وتمكن من احتجاز المواطنين والموظفين الذي كانوا داخل المصرف.

وبحسب الشهود، فإن المواطن سكب مادة البنزين على بعض الموظفين وفي أرجاء المصرف مهدداً بإشعال النيران، في حال لم يتم تسليمه أمواله.

وبحسب الشهود، فإن القوى الأمنية حاولت التفاوض مع المواطن تجنبا لاستخدام القوة حرصا على سلامة الجميع.

انباء عن إقدام مواطن على إحتجاز موظفين وزبائن ك رهائن في بنك بيروت والبلاد العربية في جب جنين- البقاع الغربي وبحوزته مسدس وبنزين #لبنان pic.twitter.com/wMiCEyk6Et — Marwan Matni 🇱🇧 (@marwanmatni) January 18, 2022

وبعد نحو 3 ساعات، انتهت الواقعة من خلال منح المواطن الأموال التي طالب بسحبها من حسابه كاملة وقدرها 50 ألف دولار، وبعدما قام الأخير بتسليم الأموال إلى أحد أفراد عائلته، سلّم نفسه إلى القوى الأمنية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني قوله “انتهت العملية من دون خسائر”.

ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ عامين وصنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فرضت المصارف قيوداً مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج.

مواطن يحتجز رهائن داخل بنك bbac في جب جنين ( البقاع ) ويهدد بإحراق المصرف بسبب حجز أمواله، وتعمل القوى الأمنية على الوصول الى حل الموضوع وذلك بحضور الدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني. pic.twitter.com/QyW6Cam1Sp — لبنــــان الحلـــم (@TheLebanonDream) January 18, 2022

وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم والموظفين الملتزمين بتعليمات إداراتهم.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات نحو 80% من السكان تحت خط الفقر، بينما تدهورت قدرتهم الشرائية وانعدم وجود الطبقة الوسطى.

ويصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين.