واجه الموت عدة مرات.. مغامر مغربي تسلق 100 جبل يروي تجربته ودوافعه للجزيرة مباشر (فيديو)

احتفل المغامر المغربي عز الدين لمين، على صفحاته بمواقع التواصل بإتمام مهمة تسلق 100 جبل في بلده، فكيف استطاع ذلك؟ ولماذا قام بهذا التحدي أصلا؟

أجاب عز الدين في لقائه ببرنامج هاشتاغ على الجزيرة مباشر عن هذين السؤالين، فقال إنه كانت لديه عدة أهداف منها الاجتماعي والرياضي والسياحي، فمن الناحية الاجتماعية أراد تعريف الناس بساكني المناطق الجبلية، ورياضيا أراد نشر رياضة تسلق الجبال التي لا يمارسها إلا قلة في المغرب، كما أراد التعريف بالمناطق السياحية الجبلية الجميلة في بلاده.

وأضاف “الرياضات الجبلية غاية في الخطورة وينبغي الاستعداد لها جيدا، إذ من الممكن أن تؤدي إلى الموت إذا تم إغفال جانب واحد من الاستعدادات اللازمة لها، وأردت أن أعرف الناس في رحلاتي بالصعوبات وكيفية التغلب عليها وليس الإيجابيات فقط”.

المغامر #عز_الدين_لمين يروي لهاشتاج كيف نجح في تسلق 100 قمة جبل في #المغرب pic.twitter.com/Fwwk4VHChf — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 18, 2022

وبشأن ما إذا كانت الرياضات الجبلية مكلفة أم لا قال “نعم هي من أكثر الرياضات المكلفة لأن المعدات التي يعتمد عليها المتسلق من أجل السلامة غالية جدا، وقد بدأت تسلق أول قمة في 2015 وحتى بداية 2021 كنت قد تسلقت 48 قمة، ثم أكملت الـ52 قمة المتبقية في عام واحد فقط، وكلفني ذلك حوالي 13 ألف دولار”.

وأضاف “رأيت أن أصرف كل هذا المال في المغرب، فساكنو الجبال أولى من المرشدين السياحيين وغيرهم، فلم أرد السفر إلى جبال أخرى معروفة عالميا، كما أن غرضي لم يكن شخصيا وإنما أردت التعريف ببلدي سياحيا وثقافيا واجتماعيا”.

وحول أصعب المواقف التي واجهته، قال المغامر المغربي إنه واجه الموت أكثر من مرة في جبال ليست مرتفعة كثيرا بسبب العواصف الثلجية أو الاختيار الخاطئ للطرق، ولولا معدات السلامة لما نجا من تلك المواقف.