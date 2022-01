الأرض تتنفس.. علماء يرصدون مشاهد لاستنشاق الكربون وإطلاقه مع تغير الفصول (فيديو)

أظهر فيديو رسوم متحركة جديد نشره أحد العلماء مؤخرًا كيفية امتصاص الكربون على كوكبنا وإطلاقه أو إخراجه مع تغير الفصول، لتبدو الأرض كأنها تتنفس بالفعل وتؤدي عمليتي الشهيق والزفير طوال العام.

ويظهر فيديو الرسوم المتحركة التي وُصفت بـ”الساحرة” كيف تمتص النباتات الكربون وتطلقه مع تغير فصول السنة الأربعة، بحسب تقرير لمجلة (لايف ساينس) العلمية.

ويبدو أن القارات المتحركة أصلًا تنكمش خلال فصل الصيف، مما يشير إلى الأوقات والأماكن التي تنمو فيها النباتات التي تستنشق أو تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وهو ما يمثل الشهيق.

أما عندما يحل الشتاء، فيبدو أن القارات تتضخم، مما يشير إلى أن الغطاء النباتي يموت وأن الكربون يتم إطلاقه، وهو ما يمثل الزفير. وتكون التغييرات أكثر وضوحًا في خطوط العرض المعتدلة مثل أوربا وأمريكا الشمالية حيث تكون الاختلافات الموسمية أكثر وضوحًا.

وقال ماركوس رايششتاين، مدير قسم التكامل البيوجيوكيميائي في معهد ماكس بلانك للكيمياء الحيوية في ألمانيا، الذي نشر الرسوم المتحركة على تويتر، إن هذه البيانات تأتي من ملاحظات الأقمار الصناعية ومئات من محطات مراقبة الكربون في جميع أنحاء العالم.

… and yes, I dared to make it a package and put on https://t.co/pieFzCAMAT …. @ProfVonfischer @Jens_D_Mueller @manmeet3591

وقال رايششتاين للمجلة إن ما تظهره الرسوم المتحركة في النهاية هو جزء مهم من دورة الكربون، أو تدفق الكربون في جميع أنحاء نظام كوكب الأرض.

وأضاف “يمكن إطلاق الكربون في الغلاف الجوي عن طريق تحلل المواد العضوية وتآكل الصخور المحتوية على مركبات الكربون. وعلى العكس، يمكن أن تمتصه المحيطات والنباتات التي تستخدم الكربون في عملية التمثيل الضوئي”.

وتتضح أهمية النباتات في الرسوم المتحركة، التي تظهر أماكن الغطاء النباتي للكوكب مثل غابات الأمازون وأوربا الشرقية التي تستهلك كميات هائلة من الكربون وتعد الرئة التي تتنفس الأرض من خلالها.

وأشار رايششتاين إلى أن المحيط غير مدرج في الرسوم المتحركة، لأنه بينما يأخذ المحيط الكربون، فإنه لا يظهر أنماطًا موسمية قوية. وأوضح أن تغير المناخ يغير نمط نمو الغطاء النباتي في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن تدفق الكربون داخل وخارج المحيط الحيوي يتغير أيضًا.

The Earth breathes…

This cool animation shows all the terrestrial plants taking up and releasing carbon as the seasons change.

Earth inhales and exhales carbon in mesmerizing animationhttps://t.co/Pti5KkJIDS pic.twitter.com/7m4S4iFr6p

