رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالسودان: سحب ترخيص الجزيرة مباشر وقمع الإعلام سيؤثر في المرحلة الانتقالية (فيديو)

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في السودان (روبرت فان دوول) إن الاتحاد يدين سقوط ضحايا في مظاهرات أمس، ويعتبر ما حدث انتكاسة كبيرة، مشيرا إلى أن الاتحاد قلق من مآلات الأمور لكونه من أبرز الداعمين لاستئناف الحوار بين الأطراف المختلفة على يد مبعوث الأمم المتحدة.

وأضاف -في لقاء مع برنامج المسائية عبر الجزيرة مباشر- أن الاتحاد يدين أعمال القمع التي امتدّت إلى المؤسسات الإعلامية والصحفيين في السودان ويطالب السلطات السودانية بحمايتهم وتمكينهم من القيام بعملهم بكل حرية.

وأكد أن قرار سحب تراخيص المؤسسات الصحفية في السودان مثل الجزيرة مباشر وغيرها له تأثيره في المرحلة الانتقالية التي تحتاج إلى الصحافة المستقلة والإعلام الحر.

كيف يرى الاتحاد الأوربي خطوة سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر من قبل السلطات السودانية

رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في #السودان يجيب: pic.twitter.com/UWMjFcoUVm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 17, 2022

وتابع “قلقون من القيود التي تفرض على الإعلام والإعلاميين والصحافة بشكل عام، فلا يمكن إقامة ديمقراطية دون حرية صحافة”.

وبشأن ما إذا كان الاتحاد سيمارس ضغوطا على السلطة قال “نحن أدنّا الاستيلاء على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي منذ بدايته، وطالبنا باستمرار بالعودة إلى العملية الدستورية والانتقالية، ومستمرون في دعوة السلطة وكافة الأطراف لأن تنخرط في المشاورات البناءة والبحث عن سبيل للعودة إلى المسار الديمقراطي، ونواصل الدعوة لحماية المتظاهرين السلميين واحترام حقوق الإنسان وحماية الصحافة”.

ما الأدوات التي يمتلكها الاتحاد الأوربي لإيقاف العنف في #السودان؟#مليونية17يناير pic.twitter.com/oZEOPdUwhp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 17, 2022

وحول ما إذا كان الاتحاد الأوربي مع طرح تسليم السلطة كاملة للمدنيين قال “لا نستطيع أن نملي على السودانيين ما يتعين عليهم القيام به، والأمر منوط بهم لأن يتوصلوا لأرضية مشتركة فيما بينهم، ولكن ما يمكننا فعله هو الدعوة إلى تهيئة بيئة مواتية تمكن السودانيين من التشاور”.

هل يتفق الاتحاد الأوربي مع طرح تسليم كامل السلطة للمدنيين في #السودان؟ #مليونية17يناير pic.twitter.com/U6h8ox8x2R — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 17, 2022

عصيان مدني

وأعلنت كيانات سودانية الدخول في عصيان مدني، اليوم الثلاثاء، وزيادة التصعيد احتجاجًا على سقوط قتلى في مظاهرات أمس الاثنين بالخرطوم.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت، مساء الاثنين، من لجان مقاومة ولاية الخرطوم وشبكة الصحفيين والهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم وصحيفة الجريدة.

وأعلنت لجنة أطباء السودان سقوط 7 قتلى في المظاهرات أمس ليكون من أكثر الأيام دموية منذ أن بدأت حملة احتجاجات مناهضة للجيش في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وليصبح العدد الكلي لضحايا هذه الحملة 71 قتيلا.