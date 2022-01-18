رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب: سحب ترخيص “الجزيرة مباشر” في السودان خاطئ وغير مقبول (فيديو)

قال رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي، إن قرار قادة المجلس العسكري في السودان إغلاق مكتب قناة الجزيرة مباشر وسحب تراخيص عمل الصحفيين والعاملين به يُعد “قرارا خاطئا وغير مقبول ونرفضه تماما، وهو معاكس للطموحات الديمقراطية التي يريد السودان إرساءها في هذه المرحلة الخاصة والاستثنائية”.

وأضاف اللامي خلال مشاركته في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الإثنين، أن “الخطوات الأولى للانتقال السياسي تفترض أولا ترسيخ مفاهيم حرية الرأي والتعبير ودعم الإعلام المستقل”.

وقال “أطالب الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالعودة فورا عن قرار سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر”، مؤكدا أن مؤسسات الدولة في السودان على المحك.

وتابع “كل الدول الديمقراطية والتجارب السياسية التي تنشد الديمقراطية تحترم الحد الأدنى لحرية التعبير والرأي، وفي عالم الفضاءات المفتوحة أصبحت حرية الإعلام مسألة محسومة”.

رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي: نطالب #البرهان بالرجوع الفوري عن قرار سحب ترخيص قناة #الجزيرة_مباشر#السودان pic.twitter.com/dituMuyKvN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 17, 2022

وكانت وزارة الثقافة والإعلام السودانية قد أصدرت بيانا أعلنت فيه قرار سحب ترخيص قناة “الجزيرة مباشر” دون غيرها من القنوات الفضائية.

وقال البيان إن “قرار سحب ترخيص الجزيرة مباشر دون غيرها من القنوات الفضائية جاء بعد العديد من الدعوات للطاقم العامل بضرورة مراعاة المهنية والمصلحة العامة والتوقف عن نقل محتوى ضار بالنشء ومخالف لقيم ومثل واخلاقيات الشعب السوداني” لافتا إلى “بعض المشاهد التي تم بثها على هامش المظاهرات التي تشهدها البلاد حاليا، مثل ظاهرة التعري المستنكرة من قبل المجتمع السوداني، وإطلاق ألفاظ نابية غير لائقة ومشاهد لعناصر متفلتة في حالة غير طبيعية”، على حد نص البيان.

وشدد رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب على أن من حق المواطن السوداني معرفة ما يجري في بلده سواء عبر وسائل إعلام محلية أو عربية أو دولية.

ورأى اللامي أن بيان وزارة الإعلام السودانية “مرفوض وغير مقبول في بلد خرج من نظام ديكتاتوري ويريد أن يخطو خطواته الأولى في مجال الديمقراطية”.

وقال إن “المعايير الصحفية الدولية معروفة، وفي حال انتهاكها يمكن للدولة المتضررة أن تلجأ للقضاء، لكنه لا يمكن قبول إغلاق المكاتب ومنع الصحفيين من أداء مهامهم”.

وتابع “ما وقع في الخرطوم مخالف للمعايير المهنية الدولية في ما يخص مهنة الصحافة والإعلام”.

وتحدّث اللامي عن دور الاتحاد العام للصحفيين العرب في مثل هذه الحالات، مؤكدا التنسيق مع الاتحاد العام للصحفيين الأوربيين في بروكسل، والدعوة الجماعية لرفض قرار المجلس العسكري بالحجر على الشعب ووسائل الإعلام، وحث قادة المجلس على العدول عن القرار.