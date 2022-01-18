بينهم مورو وعبير موسي.. إحالة 5 سياسيين إلى القضاء في تونس

أعلنت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، إحالة 5 شخصيات سياسية بينهم عبد الفتاح مورو نائب رئيس البرلمان السابق، ورئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي، وسيف الدين مخلوف رئيس “ائتلاف الكرامة” إلى القضاء على خلفية “مخالفات انتخابية”.

وقال ناطق محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، لوكالة الأنباء الرسمية، إن “الوكيل العام للمحكمة تولى في 14 يناير/كانون الثاني 2022، الإذن بتتبع (مقاضاة) عبير موسي، وسيف الدين مخلوف، وعمر منصور (والي العاصمة تونس السابق)، ومحمد عبو (أمين عام حزب التيار الديمقراطي سابقاً)، وعبد الفتّاح مورو (نائب رئيس البرلمان السابق)”.

الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس: الإذن لوكيل الجمهورية بتتبّع كل من عبير موسي وعمر منصور ومحمد عبّو وسيف الدين مخلوف وعبد الفتّاح مورو (بوصفهم محامين)، من أجل جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في انتخابات 2019. #وكالة_وات — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) January 18, 2022

وأضاف الترخاني، أن “تتبع هؤلاء جاء من أجل جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بناء على التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات في خصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019”.

ولم يوضح الناطق باسم محكمة الاستئناف طبيعة المخالفات التي ارتكبها الأشخاص الذين تم إحالتهم للقضاء.

وفي 5 يناير الجاري، قرر القضاء التونس، إحالة 19 شخصا للمحاكمة بتهمة ارتكاب “مخالفات انتخابية” بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس البلاد الأسبق المنصف المرزوقي.

ويأتي قرار المحكمة، استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.

عبد الفتاح مورو رئيس البرلمان التونسي بالإنابة سابقا (الأوربية)

وكانت محكمة المحاسبات أعلنت سابقا عن مخالفات انتخابية ارتكبها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال حملته للانتخابات الرئاسية تتعلّق بأخطاء في الاحتساب وعدم التنصيص على بعض المسائل في الفواتير.

وتشهد تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

يذكر أن “الدستوري الحر” كان قد أعلن في البداية دعمه لإجراءات الرئيس سعيد، إلا أن رئيسته عبير موسي عادت وأعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي، رفضها لـ”الديكتاتورية والحكم الفردي المطلق”.

وكثيرًا ما أعلنت موسي، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.