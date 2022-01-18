إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار قنبلة بقاعدة عسكرية قرب القدس المحتلة

أصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الثلاثاء، في انفجار قنبلة يدوية بقاعدة عسكرية قرب القدس المحتلة، وفق بيان للجيش ووسائل إعلام محلية.

وقال الجيش على حسابه الرسمي في تويتر “أصيب مقاتلان بجروح طفيفة نتيجة انفجار سلاح عسكري خلال تدريب روتيني في قاعدة للجيش الإسرائيلي وسط البلاد”.

وأضاف أنه تم إجلاء الجنديين لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات، ويجري التحقيق في الحادث.

من جانبها، قالت قناة “كان” الرسمية إن الجنديين وهما من وحدة “دوفدفان” (وحدة خاصة من المستعربين تُكلّف بمهمات اعتقال واغتيال ناشطين فلسطينيين) أصيبا بجروح طفيفة في انفجار قنبلة يدوية مخصصة لتفريق التظاهرات بقاعدة عسكرية في منطقة “ميشور أدوميم” قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق مدينة القدس المحتلة.

بينما قالت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة، إن الجنديين نُقلا إلى مستشفى “هداسا هار هتسوفيم” بالقدس، وقد أصيب أحدهما في يده، بينما أصيب الآخر بشظايا في أطرافه السفلية.

وفجر الخميس، قُتل قائدا فصيلة من وحدة “إيغوز” (النخوبية) في الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ، داخل معسكر قرب غور الأردن (شرق).

ووقتها، قال الجيش في بيان “لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة”.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي مصرع ضابطين وإصابة ثالث بجروح متوسطة جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطىء حيفا.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن المروحية من طراز “عطاليف” أو “الخفاش”، وقد اصطدمت بمياه البحر خلال عودتها من مهمة تدريبية.