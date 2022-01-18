أردوغان متفائل بشأن الليرة التركية خلال عام 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سعيد بانخفاض تقلبات العملة المحلية، وإن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات لزيادة دعم الليرة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عنه قوله للصحفيين، الثلاثاء، إن التضخم ومعدلات سعر الفائدة سيشهدان تراجعا تدريجيا، وإن الليرة ستصبح أكثر ثباتا، وسيصبح 2022 “العام الأكثر إشراقا” لتركيا.

وأضاف أردوغان أن التضخم بدأ بالتراجع وأنه سيستمر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن من حق المواطنين انتظار تراجع التضخم الذي يمثل أحد أهم أهداف الحكومة حاليا.

وقبل أيام، قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي إن التضخم في تركيا سينخفض إلى معدلات في خانة الآحاد بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023 بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما مسجلا 36% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال نباتي لرؤساء منظمات غير حكومية في إسطنبول، إن تحويل حيازات النقد الأجنبي إلى الليرة التركية سيتسارع في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أنه حتى مساء الجمعة تم إيداع أكثر من 131 مليار ليرة (9.69 مليار دولار) في حسابات بموجب برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية.

وفقدت الليرة أكثر من 40% من قيمتها أمام العملات الأجنبية في العام المنقضي وحده.

وتراجعت العملة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 18.4 مقابل الدولار في ديسمبر/كانون الأول، قبل أن تعلن الحكومة والبنك المركزي عن خطوات لحماية الودائع بالليرة من خسائر سعر الصرف الأجنبي.

واستقرت الليرة عند 13.9 مقابل الدولار حتى مساء الثلاثاء.