هدف بالصدفة في بطولة محلية لكرة القدم بالبرازيل (فيديو)

سجل مهاجم نادي جاكيبونس البرازيلي هدفا غريبا على ضيفه دوس ميل، منح من خلاله الفوز لفريقه في أول مشاركة له ببطولة باهيا المحلية لكرة القدم في البرازيل، أول أمس السبت.

وجاء هدف المباراة الوحيد من مهاجم جاكيبونس اللاعب “جيم” بطريقة غريبة، حيث بدا كأنه سجله عن طريق الصدفة، بعد دخوله في التحام مع مدافعَين بفريق دوس ميل إثر تمريرة عرضية، حاولا فيها إبعاد الكرة من أمامه.

Começaram os estaduais!! Olha o gol da Jacuipense no jogo contra o Doce Mel pelo estadual da Bahia. pic.twitter.com/bZCSK3lnHw — Ranking da CBF (@Ranking_CBF) January 15, 2022

وفي لحظة دخول المدافعَين على جيم، سقط مع التدافع بينهم على الأرض، وأثناء ذلك كانت الكرة بين قدميه وطارت في الهواء ساقطة من فوق حارس المرمى لتدخل الشباك بهذه الطريقة.

وتُظهر لقطة فيديو الهدف أن اللاعب لم يكن يتوقع دخول الكرة المرمى، حيث ظهر كأنه متأثر من إصابة أو عرقلة بعد تدخله مع المدافعين، إلا أنه عندما لاحظ دخول الكرة الشباك، نهض فورا للاحتفال مع زملائه بالهدف.