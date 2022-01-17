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صلاة جنازة جماعية على 15 مسلما بعد أسبوع من مصرعهم في حريق نيويورك (فيديو)

17/1/2022

أقام المركز الإسلامي بمدينة نيويورك الأمريكية، أمس الأحد، جنازة جماعية للضحايا المسلمين في حريق ضخم اندلع بأحد المباني السكنية في 9 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأقيمت الجنازة بعد نحو أسبوع من اندلاع حريق في مبنى سكني كبير بحي برونكس بمدينة نيويورك، مما أسفر عن مصرع 19 شخصًا منهم 15 مسلمًا ومسلمة، بينهم 8 أطفال أصغرهم يبلغ من العمر عامين، في حادثة وصفها عمدة المدينة بأنها إحدى أفدح الحرائق في تاريخ المدينة.

وتعاني نيويورك -التي يقيم فيها نحو 9 ملايين نسمة- أزمة سكن في العديد من أحيائها، بجانب تقادم مبان عدة وافتقارها إلى الصيانة اللازمة.

وقال رئيس بلدية المدينة إريك آدامز لشبكة سي إن إن “تم التأكد من مصرع 19 شخصًا، إضافة إلى العديد من المصابين في حالة حرجة”، موضحًا أن 63 شخصًا أصيبوا في الحريق.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن عددًا من المسؤولين بولاية نيويورك شاركوا في الجنازة.

وكان من بين المشاركين عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز والسيناتور تشاك شومر والمدعي العام لنيويورك ليتيتيا جيمس، بجانب نائب حاكم الولاية بريان بنيامين، الذي أعلن عن تخصيص مليوني دولار مساعدات للمتضررين من الحريق.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للجنازة أمس، ويظهر فيها مشاركة المئات من الأهالي والأصدقاء والناشطين.

وقال المراقب المالي لمدينة نيويورك براد لاندر “كانت جنازة 15 من ضحايا حريق برونكس هذا الصباح مفجعة. طالب الإمام بأن ننظر بصراحة إلى توابيتهم، وإلى عدم المساواة التي تسببت في وفاتهم، وأن نتعهد بعمل حقيقي لتكريم إنسانيتهم”.

كما نشر المتحدث الرسمي لمدينة نيويورك أدريان آدامز صورة له من الجنازة معلقًا عليها “اليوم انضممت إلى قادة المدينة والمجتمع لتقديم احترامنا لضحايا حريق نهاية الأسبوع الماضي المدمر في برونكس. سوف نتذكر دائمًا زملاءنا الجيران الذين فقدوا حياتهم، وندعم بثبات أسرهم وجميع المتأثرين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات