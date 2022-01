توقعات متشائمة لمنظمة العمل الدولية عن سوق العمل والوظائف بسبب كورونا

أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الإثنين، أن كثيرا من العاملين تركوا وظائفهم السابقة وغيّروا أولوياتهم جراء جائحة كورونا.

وقال المدير العام للمنظمة جاي رايدر “نحن نرى بالفعل ضررا محتملا استمراره لأسواق العمل إلى جانب زيادة الفقر وعدم المساواة”.

وأضاف “أصبح كثير من العاملين في حاجة إلى الانتقال لأنواع جديدة من العمل ردا على التراجع المطول في السفر والسياحة الدوليين”.

وخصّ رايدر بالذكر قطاعات الطهي والتجزئة والرعاية.

وأدرك كثير من الأشخاص بالفعل أن وظائفهم السابقة لم تعد تلبي توقعاتهم أو لم يعودوا يحصلون على الاعتراف الذي عهدوه يوما.

وقال رايدر إنه لهذه الأسباب وغيرها، لم يعد كثيرون يبحثون بنشاط عن عمل، والنتيجة أن البطالة الفعلية أصبحت أعلى مما تظهره البيانات الرسمية.

وبحسب إحصاءات رسمية، فقد يصل عدد العاطلين عن العمل إلى 207 ملايين في العام الجاري، وفقا لتقرير المنظمة التابعة للأمم المتحدة بشأن اتجاهات التوظيف لعام 2022.

وفي حين أن هذا يعكس تراجعا عن 214 مليونا في 2021، و224 مليونا خلال 2020، فهو أعلى كثيرا من 189 مليونا في 2019، وهو العام السابق على الجائحة.

وقالت المنظمة إن انتعاش السوق وعودة أرقامها إلى مستويات ما قبل الأزمة الصحية قد يتطلب أعواما.

