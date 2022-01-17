بشراكة مع منتدى الدوحة.. ابنة مارتن لوثر كينغ تتحدث عن إرث والدها

قالت بيرنيس كينغ ابنة رائد الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية مارتن لوثر كينغ جونيور إن والدها ترك إرثا كبيرا فيه الكثير من الرحمة والعناية بأبناء الشعب الحالمين بالتغيير. مضيفة أنه صاحب الفضل الأول في تحقيق العدالة العرقية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

وأضافت بيرنيس خلال مشاركتها، الإثنين، في برنامج “غلوبال ربيوت”، الذي تم بثه على بودكاست منتدى الدوحة أن والدها كان يبحث طوال حياته عن الأشخاص القادرين على إعادة بناء مجتمعاتهم وتغييرها.

وتابعت أن هذه القناعة توجد عادة عند الأشخاص المؤثرين على الصعيد العالمي والذين لا تنحصر اهتماماتهم فقط في الجوانب المادية للحياة.

وقالت إن الكثيرين ما زالوا مستمرين في العودة إلى “إرث والدي في جميع القضايا التي تشغل مستقبل الأفراد والمجتمعات”.

وشددت أصغر بنات مارتن لوثر كينغ جونيور ضمن مشاركتها في فعاليات يوم مارتن لوثر كينغ جونيور على أن “دعاة التغيير في العالم يجب أن يكون سقف طموحاتهم السماء. وأن يعلموا وفق قاعدة الرحمة والاهتمام بأبناء الشعب” .

وتابعت بيرنيس والتي تدير”مركز كينغ للتغيير الاجتماعي اللاعنفي” أنه “بعد 54 عاما على وفاة والدي، لا زلت أجد أنا وأشقائي صعوبة في ثقل وفاة رجل بحجم لوثر كينغ جونيور”.

يذكر أن العام المقبل سيكون الذكرى الخمسين لخطاب مارتن لوثر كينغ الشهير “لدي حلم” الذي ألقاه عند نصب لنكولن التذكاري في 28 أغسطس 1963 أثناء مسيرة واشنطن للحرية عندما عبر عن رغبته في رؤية مستقبل يتعايش فيه السود والبيض بحرية ومساواة وتجانس.

لوثر كينغ في أحد خطاباته أمام مؤيديه (غيتي)

ويوم مارتن لوثر كينغ الذي يتزامن سنويا مع 17 يناير/ كانون الثاني هو يوم عطلة فيدرالية عامة لجميع سكان الولايات المتحدة الأمريكية.

ومارتن لوثر كينغ هو مناضل وخطيب ورجل دين أمريكي من أصل أفريقي، اشتهر بنضاله السلمي في سبيل حصول السود الأمريكيين على حقوقهم السياسية والمدنية.

ومات كينج برصاصة قاتل من أحد البيض المتعصبين، وهو يستعد لقيادة مظاهرة لإضراب جامعي النفايات في مائة مدينة أمريكية في ممفيس بولاية تنيسي في الرابع من أبريل/ نيسان 1968.