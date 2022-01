بشراكة مع منتدى الدوحة.. ابنة مارتن لوثر كينغ تتحدث عن إرث والدها

قالت بيرنيس كينغ ابنة رائد الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية مارتن لوثر كينغ جونيور إن والدها ترك إرثا كبيرا فيه الكثير من الرحمة والعناية بأبناء الشعب الحالمين بالتغيير. مضيفة أنه صاحب الفضل الأول في تحقيق العدالة العرقية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

وأضافت بيرنيس خلال مشاركتها، الإثنين، في برنامج “غلوبال ربيوت”، الذي تم بثه على بودكاست منتدى الدوحة أن والدها كان يبحث طوال حياته عن الأشخاص القادرين على إعادة بناء مجتمعاتهم وتغييرها.

وتابعت أن هذه القناعة توجد عادة عند الأشخاص المؤثرين على الصعيد العالمي والذين لا تنحصر اهتماماتهم فقط في الجوانب المادية للحياة.

وقالت إن الكثيرين ما زالوا مستمرين في العودة إلى “إرث والدي في جميع القضايا التي تشغل مستقبل الأفراد والمجتمعات”.

