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خاصية في “سناب شات” ترشد الشرطة الفرنسية لإنقاذ مراهقة مختطفة

الشرطة استخدمت نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية المدمج بالتطبيق (رويترز)
17/1/2022

تمكنت الشرطة الفرنسية في مدينة مارسيليا جنوبي البلاد من إنقاذ مراهقة تبلغ من العمر 14 عاما تعرضت للخطف والاغتصاب، من خلال تطبيق (سناب شات) للتواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الشرطة لوسائل الإعلام، مساء أمس الأحد، إن الشرطة استخدمت نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (جي بي إس) المدمج بالتطبيق.

وأضاف أن المراهقة أصيبت بجروح، وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الفتاة تعرضت للاغتصاب عدة مرات.

وذكرت شبكة (فرانس 3) -نقلًا عن مكتب المدعي العام في مرسيليا- أن الشرطة وضعت شخصين (27 عامًا و64 عامًا) كانا في الشقة مع الفتاة رهن الاحتجاز، وأن السلطات شرعت في التحقيق.

ووفقًا لتقارير، فإن فتاة من إقليم (آرديش) كانت قد هربت من منزلها، اتصلت بأسرتها صباح يوم الجمعة وأخبرتهم بأنها محتجزة وأنها تعرضت للاغتصاب، فأبلغت الأسرة الشرطة.

ولم تكن الفتاة نفسها على علم بمكانها. ووفقا لما ذكرته قناة (بي إف إم) التلفزيونية، فقد عادت الفتاة الآن إلى أسرتها.

وذكر راديو (فرانس بلو) أن الشخصين المحتجزين أنكرا اختطافهما للفتاة، وقالا إن العلاقة بها تمت بالتراضي وإنهما لم يكونا على علم بعمرها الحقيقي.

المصدر : الألمانية