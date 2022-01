خاصية في “سناب شات” ترشد الشرطة الفرنسية لإنقاذ مراهقة مختطفة

تمكنت الشرطة الفرنسية في مدينة مارسيليا جنوبي البلاد من إنقاذ مراهقة تبلغ من العمر 14 عاما تعرضت للخطف والاغتصاب، من خلال تطبيق (سناب شات) للتواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الشرطة لوسائل الإعلام، مساء أمس الأحد، إن الشرطة استخدمت نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (جي بي إس) المدمج بالتطبيق.

وأضاف أن المراهقة أصيبت بجروح، وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الفتاة تعرضت للاغتصاب عدة مرات.

وذكرت شبكة (فرانس 3) -نقلًا عن مكتب المدعي العام في مرسيليا- أن الشرطة وضعت شخصين (27 عامًا و64 عامًا) كانا في الشقة مع الفتاة رهن الاحتجاز، وأن السلطات شرعت في التحقيق.

Quand Snapchat et une Policière adjoint sauvent une vie!

Une fillette de 14 ans kidnappée, violée, séquestrée, sans l’adresse et sauvée par une👮‍♀️ qui a eu le réflexe de l’identifier avec Snapchat lors de son appel au secours.

Les 2 barbares serrés par #BACNORD , 27 et ..64 ans pic.twitter.com/Q6bcB2y9uG

— Rudy Manna (@RudyManna2) January 14, 2022