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انفجارات بصهاريج وحريق في مطار أبوظبي والحوثي يشير لعملية عسكرية بعمق الإمارات

وام: حريق بمطار أبوظبي الدولي (أرشيفية)
17/1/2022

أعلنت السلطات في أبوظبي اليوم الاثنين وقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وحريق بمطار أبوظبي الدولي، في حين أكدت جماعة الحوثي اليمنية أنها شنت عملية عسكرية في العمق الإماراتي.

وأكدت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك.

وأفادت الشرطة كذلك بوقوع حادث حريق وصفته بأنه بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

 

وتشير التحقيقات الأولية -وفق البيان- إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعت في المنطقتين فتسببت في الانفجار والحريق.

وأضاف البيان أنه تم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق وأن السلطات المختصة باشرت تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.

من ناحيته، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنهم سيكشفون خلال ساعات تفاصيل عملية عسكرية في العمق الإماراتي، حسبما ذكرت قناة (المسيرة) التابعة للحوثي.

كما قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه رصد وتابع تصعيدًا عدائيًا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين، لافتًا إلى انطلاق عدة طائرات مسيرة من مطار صنعاء الدولي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الإماراتية