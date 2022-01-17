انفجارات بصهاريج وحريق في مطار أبوظبي والحوثي يشير لعملية عسكرية بعمق الإمارات

أعلنت السلطات في أبوظبي اليوم الاثنين وقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وحريق بمطار أبوظبي الدولي، في حين أكدت جماعة الحوثي اليمنية أنها شنت عملية عسكرية في العمق الإماراتي.

وأكدت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك.

وأفادت الشرطة كذلك بوقوع حادث حريق وصفته بأنه بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

خبر | #شرطة_أبوظبي: انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمصفح وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي ولا أضرار عن الحادثين #وام https://t.co/XFikVfUVhf pic.twitter.com/PqZTwb4WJI — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 17, 2022

وتشير التحقيقات الأولية -وفق البيان- إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعت في المنطقتين فتسببت في الانفجار والحريق.

وأضاف البيان أنه تم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق وأن السلطات المختصة باشرت تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.

#المسيرة_عاجل | متحدث القوات المسلحة: بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة — المسيرة – عاجل (@alosbou) January 17, 2022

من ناحيته، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنهم سيكشفون خلال ساعات تفاصيل عملية عسكرية في العمق الإماراتي، حسبما ذكرت قناة (المسيرة) التابعة للحوثي.

كما قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه رصد وتابع تصعيدًا عدائيًا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين، لافتًا إلى انطلاق عدة طائرات مسيرة من مطار صنعاء الدولي.