فرنسا.. تغريم إريك زمور 10 آلاف يورو بعد اتهامه بالتحريض على الكراهية والعنصرية

قضت محكمة فرنسية في العاصمة باريس، اليوم الإثنين، بتغريم المرشح للانتخابات الرئاسية إريك زمور 10 آلاف يورو، عقب إدانته بجرائم تتعلق بالكراهية والعنصرية خلال وصفه المهاجرين القصّر “غير المصحوبين بذويهم بأنهم لصوص وقتلة ومغتصبون” خلال مقابلة تلفزيونية على قناة (CNews) في سبتمبر/أيلول 2020.

وأعلن أوليفييه باردو محامي زمور أن موكله سيستأنف الحكم، بينما ندد المرشح اليميني المتطرف عبر حسابه على تويتر بالحكم ووصفه بأنه “إدانة أيديولوجية غبية”.

وكتب: “النظام (الفرنسي) يصنع جرائم الرأي بطريقة احترافية. وهناك حاجة ملحة لطرد الأيديولوجيا من المحاكم”.

Nous voulons la fin de ce système qui resserre chaque jour le garrot sur la liberté d’expression et le débat démocratique. Ce système fabrique du délit d’opinion de manière industrielle. Il est urgent de chasser l’idéologie des tribunaux. La justice doit redevenir la Justice. pic.twitter.com/KDyXiFK0oj — Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 17, 2022

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أن تهمة “التحريض على الكراهية والإهانة العرقية” ثابتة ضد زمور، وأنه طلب توقيع غرامة قدرها 5 آلاف يورو على مدير النشر في قناة (CNews).

إدانة جماعية

وانضمت نحو 30 جمعية ومؤسسة مدنية -بما فيها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية والرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية- بجانب نحو 20 مجلسًا إقليميًّا إلى إدانة موقف إريك زمور الذي عدّته خاليًا من أي مسؤولية سياسية وأخلاقية.

وشددت المؤسسات المدنية في مرافعاتها على مسؤولية القناة الإخبارية عن نشر “خطاب الكراهية وإن بحسن نية”.

وخلال مناظرة تلفزيونية على (CNews) في 29 سبتمبر/أيلول 2020، قال زمور جملته الشهيرة موجهًا كلامه إلى أبناء المهاجرين القصّر القادمين من المغرب العربي والشرق الأوسط “ليس لديهم ما يفعلونه هنا، إنهم لصوص، إنهم قتلة، إنهم مغتصبون، هذا كل ما في الأمر. يجب أن يُطردوا إلى بيوتهم، ويجب ألا يعودوا إلى فرنسا”.

وتابع “إنهم أشبه ما يكونون بالغزو المستمر. لذلك ستظل الهجرة والمهاجرون القادمون من هذه الدول مشكلة سياسة”.

وأدت التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل التي أدلى بها إريك زمور إلى مغادرته قناة (CNews) في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي بسبب طموحاته الرئاسية.

وسيمثل المرشح اليميني المتطرف أمام المحكمة الخميس المقبل بتهمة “الطعن في جريمة ضد الإنسانية” بعد أن جادل في أكتوبر/تشرين الأول 2019 على قناة (CNews) بأن المارشال فيليب بيتان “أنقذ يهود فرنسا”.

وسيطلب محاميه رفض هذه الجلسة، قبل أقل من ثلاثة أشهر من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

يُذكر أن المرشح الرئاسي إريك زمور تمت مقاضاته مرات عدة بتهمة الإهانة العرقية أو التحريض على الكراهية أو الطعن في جرائم ضد الإنسانية، وكسب 15 دعوى قضائية خلال السنوات العشر الماضية. وأُطِلق سراحه مرات عدة، وحُكم عليه مرتين بالتحريض على الكراهية.