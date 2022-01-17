قتلى وجرحى بالرصاص الحي خلال مظاهرات تطالب بمدنية الدولة في السودان (فيديو)

قالت مصادر طبية للجزيرة مباشر إن سبعة متظاهرين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، خلال مشاركتهم في احتجاجات تطالب بمدنية الدولة في السودان.

فيما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان “تأكد قبل قليل ارتقاء أرواح أربعة شهداء لهذا اليوم (الاثنين) في المجزرة التي ارتكبتها السلطة الانقلابية لفض مواكب شعبنا السلمية ليصبح العدد الكلي سبعة شهداء في مليونية 17 يناير (كانون الثاني)”.

وعادة لا تصدر وزارة الصحة بيانات بخصوص ضحايا تلك التظاهرات التي انطلقت منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وخرج اليوم آلاف المحتجين ضد ما وصفوه بـ “الحكم العسكري” في السودان في مسيرة متجهين صوب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، اليوم الإثنين، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.

وسد المتظاهرون الذين تجمعوا على مسافة كيلومترين من القصر طريقا رئيسيا في حي الديوم وأحرقوا الإطارات قبل بدء مسيرتهم.

وتسببت قنابل الغاز في وقوع اصابات بالاختناق بين المتظاهرين وبعضهم أصُيب بجروح ناجمة عن عبوات الغاز، بحسب وكالة فرانس برس.

كما استخدمت قوات الأمن القنابل الصوتية وخراطيم المياه لإجبار المتظاهرين على التراجع وهو ما نجحت به لاحقا.

وامتد إطلاق قنابل الغاز من قبل قوات الشرطة إلى حي بحري شمال الخرطوم حيث تجمع الآلاف للمشاركة في الاحتجاجات.

دعوة لـ”تصعيد ثوري”

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين، إلى التصعيد الثوري وغلق الشوارع بالعاصمة، الخرطوم بالأحجار.

وقال التجمع المهني قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد في بيان إن قوات “السلطة الانقلابية ترتكب مجزرة في حق الشعب المسامح، وفي مواجهة الثوار والثائرات السلميين العزل في مليونية 17 يناير”.

وأضاف “ندعو الثائرات والثوار وفقا لما أعلنته لجان مقاومة الخرطوم بالتصعيد الثوري والتتريس (غلق الشوارع بالأحجار)”.

كما ناشد تجمع المهنيين، الأطباء والجراحين والممرضين إلى التوجه للمستشفيات بالعاصمة الخرطوم لإسعاف المصابين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

فيما دعت “قوى الحرية والتغيير” الشعب السوداني للدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتباراً من الغد، ردا على ما وصفته بــ”مجزرة” اليوم.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات “استثنائية” اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بـ”حكم مدني كامل” واستمرار سقوط ضحايا خلالها.