شهيد برصاص الاحتلال قرب بيت لحم بزعم محاولة طعن جنود إسرائيليين (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب فالح موسى شاكر جرادات من بلدة سعير بمحافظة الخليل في الضفة الغربية، الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الاثنين قرب مفترق تجمع (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال المتمركزة عند مفرق (غوش عتصيون) أطلقت الرصاص على الشاب ومنعت وصول طواقم الإسعاف إليه.

وادّعى بيان لجيش الاحتلال أن قواته أطلقت النار على الفلسطيني وقتلته بعد محاولته طعن الجنود، وأشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى أن فلسطينيًّا حاول طعن جنود فأطلقوا النار عليه.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلي مقطع فيديو من مكان الحادث وزعمت أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن، مشيرة إلى أن أحد جنود الاحتياط أطلق النار عليه، مما أدى لاستشهاده فورًا.

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفلسطيني وهو ملقى على الأرض، في حين أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المكان ومنع الوصول إلى المصاب.

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