“كل سنة أسوأ مما قبلها”.. البرد “يذوّب” خيام النازحين وصرخة للعالم من تحت المطر (فيديو)

فروا من قسوة الحرب والقصف إلى قسوة العاصفة والبرد، هكذا أضحت حياة آلاف النازحين في الشمال السوري الذين يرقدون في خيام بالعراء هربًا من القتل والدمار.

وثقت الجزيرة مباشر معاناة النازحين في مخيم (سلمى 2) بريف اللاذقية، وأكد أحد النازحين أن كل سنة تأتي أسوأ من التي سبقتها، وخصوصًا هذه السنة بسبب العاصفة وصعوبة أحوال الطقس.

وقال لكاميرا الجزيرة مباشر إن المطر لم يتوقف منذ نحو 15 يومًا، وهو ما يزيد الأمر سوءًا بسبب تحول الخيام إلى مصفاة لمياه المطر.

وأوضح النازح أنها لم تعد صالحة للسكن، وزادت إحدى النازحات أن الخيام تحتاج إلى أغطية مقوّاة لحمايتهم من المطر.

وبقهر شديد أفادت المتحدثة بأن أهل المخيم ينزحون فيه منذ 10 سنوات، وسط نقص كبير للمعونات. واشتكى أحد النازحين من قلة فرص العمل وصعوبة الوضع الاقتصادي.

وناشد أهالي المخيم المنظمات الدولية والإنسانية تقديم الإغاثة والدعم اللازمَين لهم ولأسرهم، خاصة في فصل الشتاء الذي يفاقم معاناتهم المستمرة.

Millions of Syrians are about to spend yet another freezing winter living in camps, shelters & destroyed buildings.

Humanitarians across the country are working 24/7 to reach 3.55 million people with the basics to survive – including blankets, heating fuel & warm clothes. pic.twitter.com/P7q3IQUpjE

— OCHA Syria (@OCHA_Syria) December 16, 2021