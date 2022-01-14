الأخبار|الهند

مصرع وإصابة العشرات إثر خروج قطار عن قضبانه شرقي الهند (فيديو)

هذا هو أول حادث قطار كبير في الهند منذ نحو ثلاث سنوات (منصات التواصل)
14/1/2022

قال مسؤولون في هيئة السكك الحديدية في الهند، اليوم الجمعة، إن 9 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 36 آخرون بعدما خرج قطار ركاب عن القضبان بشرق البلاد.

وقال المتحدث الإقليمي باسم هيئة السكك الحديدية إن 12 من عربات القطار خرجت عن مسارها بالقرب من بلدة (ميناغوري) الواقعة في ولاية البنغال الغربية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وأضاف المتحدث في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية “انقلبت ثلاث عربات وعُثر على 6 جثث خلال عمليات الإنقاذ، وتوفي 3 أشخاص آخرين في المستشفى بعد منتصف الليل ويرقد 10 مصابين في حالة حرجة بالمستشفى”، مشيرا إلى أن أعمال الإنقاذ انتهت ولكن الرحلات على هذا المسار ستتوقف إلى حين تطهير القضان.

وكان القطار في طريقه من مدينة بيكانر في ولاية (راجاستان) بشمال البلاد إلى (جواهاتي) في ولاية أسام شمال شرقي البلاد.

من جانبه قال وزير السكك الحديدية أشويني فايشناو إن التحقيق المبدئي أشار إلى وجود “عيب فني في القاطرة” وصدرت أوامر بإجراء تحقيق في الواقعة، مضيفا أن الحكومة سوف تقدم تعويضا ماديا لأسر الضحايا والمصابين.

وهذا هو أول حادث قطار كبير في الهند منذ نحو ثلاث سنوات، وكانت آخر مرة تم الإعلان فيها عن وفاة ركاب بحادث قطار في مارس/ آذار 2019، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي السابق كانت الحوادث شائعة في شبكة السكك الحديدية الهندية، وهي من أكبر الشبكات في العالم. وقال مسؤولون إن الحوادث تراجعت بشكل كبير جراء العديد من إجراءات السلامة التي اتخذتها هيئة السكك الحديدية.

المصدر : وكالات