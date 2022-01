مصرع وإصابة العشرات إثر خروج قطار عن قضبانه شرقي الهند (فيديو)

قال مسؤولون في هيئة السكك الحديدية في الهند، اليوم الجمعة، إن 9 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 36 آخرون بعدما خرج قطار ركاب عن القضبان بشرق البلاد.

وقال المتحدث الإقليمي باسم هيئة السكك الحديدية إن 12 من عربات القطار خرجت عن مسارها بالقرب من بلدة (ميناغوري) الواقعة في ولاية البنغال الغربية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وأضاف المتحدث في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية “انقلبت ثلاث عربات وعُثر على 6 جثث خلال عمليات الإنقاذ، وتوفي 3 أشخاص آخرين في المستشفى بعد منتصف الليل ويرقد 10 مصابين في حالة حرجة بالمستشفى”، مشيرا إلى أن أعمال الإنقاذ انتهت ولكن الرحلات على هذا المسار ستتوقف إلى حين تطهير القضان.

وكان القطار في طريقه من مدينة بيكانر في ولاية (راجاستان) بشمال البلاد إلى (جواهاتي) في ولاية أسام شمال شرقي البلاد.

BSF jawans from North Bengal Frontier conducting rescue ops at the train derailment site. Three passengers were safely evacuated from Coach S6 & removed to the hospital for treatment. Several still feared to be trapped inside Coach S7 @BSF_India @BSFNBFTR pic.twitter.com/z1jrTZMhN4 — Pooja Mehta (@pooja_news) January 13, 2022

من جانبه قال وزير السكك الحديدية أشويني فايشناو إن التحقيق المبدئي أشار إلى وجود “عيب فني في القاطرة” وصدرت أوامر بإجراء تحقيق في الواقعة، مضيفا أن الحكومة سوف تقدم تعويضا ماديا لأسر الضحايا والمصابين.

وهذا هو أول حادث قطار كبير في الهند منذ نحو ثلاث سنوات، وكانت آخر مرة تم الإعلان فيها عن وفاة ركاب بحادث قطار في مارس/ آذار 2019، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي السابق كانت الحوادث شائعة في شبكة السكك الحديدية الهندية، وهي من أكبر الشبكات في العالم. وقال مسؤولون إن الحوادث تراجعت بشكل كبير جراء العديد من إجراءات السلامة التي اتخذتها هيئة السكك الحديدية.

Team of medical professionals& more than 150 soldiers under the aegis of #BSF NB Ftr augmented the civil administrations during the tragic train accident yesterday near Mainaguri (WB)&provided the essential assistance with emergency equipment, food & water. @PIB_India @htTweets pic.twitter.com/8lTn5PZCev — NORTH BENGAL BSF (@BSFNBFTR) January 14, 2022