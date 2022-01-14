مستشار الغنوشي: الانقلاب لا مستقبل له وسنشارك في المظاهرات لاستعادة ثورة الشعب (فيديو)

قال رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة التونسية، إن قرار حكومة الرئيس قيس سعيّد بمنع مظاهرات اليوم الجمعة مرفوض “لأنه ضد جميع أبناء الشعب، وليس ضد الأفراد الذين يشاركون في هذه المظاهرات وهم كثر”.

وأضاف الشعيبي خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الخميس، أن “الانقلاب لا مستقبل له في تونس لأنه لا يمتلك مقومات الاستمرار، وجبهة الرفض تمتد في ظل استمرار بوادر التنسيق بين القوى السياسية، وتونس دخلت في نفق مظلم جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية”.

وأشار الشعيبي إلى أن التنظيمات السياسية جميعها التي دعت للتظاهر في يوم الثورة التونسية “يريدون أن يمارسوا حقهم الدستوري في الاحتفال بهذا اليوم التاريخي، وحقهم الدستوري أيضًا في رفض جميع الإجراءات الانقلابية التي اعتمدها الرئيس قيس سعّيد”.

وحول دعوة الحكومة لمنع المظاهرات واتهام أحزاب وتنظيمات المعارضة بـ”تجاهل الوضع الوبائي في تونس”، قال الشعيبي “الأمر يتعلق بقرار سياسي وليس بقرار صحي” مضيفًا أن العديد من المؤسسات والمرافق والمراكز التجارية التونسية تعمل بصورة عادية أمام أعين الحكومة، ولم يطلب منها الإغلاق.

المستشار السياسي لرئيس حركة #النهضة #رياض_الشعيبي: نريد العودة للديمقراطية ونرفض مشروع #قيس_سعيد للعودة بـ #تونس إلى حكم يكرس سلطة الفرد pic.twitter.com/14vyu8lI7G — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 13, 2022

وتابع قائلًا “منذ إجراءات الرئيس سعيّد في يوليو/تموز ونحن نقوم بنضال سياسي مدني سلمي إلى حين عودة العمل بالدستور واستئناف المسار الديمقراطي الذي يجب أن يتم على أنقاض مشروع الرئيس قيس سعيّد الانقلابي”.

وكانت أحزاب تونسية أعلنت رفضها لأي قرار بمنع التظاهر في ذكرى الثورة، الجمعة، وأكدت نيتها عدم الرضوخ له، متهمة السلطات الحالية باستغلال الأوضاع الصحية لقمع الحريات.

على قلب رجل واحد.. أحزاب تونسية تؤكد على تظاهرات الجمعة 14 يناير وترفض "الرضوخ للدكتاتورية" #المسائية #تونس #قيس_سعيد pic.twitter.com/WRkiqjLjRz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 13, 2022

وجاء موقف الأحزاب ردًا على قرار السلطات بحظر التجوال الليلي ومنع التجمعات لأسبوعين وتأجيل أو إلغاء المظاهرات المفتوحة كلها، بدعوى مكافحة انتشار فيروس كورونا، مستبقة بذلك الموعد المقرر لمظاهرات احتجاجية ضد الرئيس قيس سعيّد بالتزامن مع ذكرى الثورة التونسية.

بدروه قال جوهر بن مبارك منسق مبادر “مواطنون ضد الانقلاب” إن إصرار الكيانات السياسية التونسية على التظاهر يوم الثورة هو “إصرار على مواجهة السلطة الانقلابية التي انقلبت على إرادة الشعب”، مضيفًا أن إجراءات 17 ديسمبر/كانون الأول التي اعتمدها الرئيس محكومة بالفشل”.

منسق حركة #مواطنون_ضد_الانقلاب جوهر بن مبارك: ندير المعركة بمسؤولية وقادرون على الإطاحة بهذا الانقلاب وإسقاطه لأنه لا يملك مقومات البقاء#المسائية #تونس #قيس_سعيد pic.twitter.com/aVpuNVmNme — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 13, 2022

وتابع قائلًا “قادرون على الإطاحة بقيس سعيّد والنظام الحاكم لا يمتلك مقومات البقاء”. مضيفًا “أدرنا المعركة بكل مسؤولية لتفادي أي نوع من الصدام مع أبناء الشعب التونسي”.

منسق حركة #مواطنون_ضد_الانقلاب جوهر بن مبارك: الرأي العام التونسي أصبح بشكل عام معارضا للانقلاب ولا يوجد من يخرج ليدافع عن #قيس_سعيد#المسائية #تونس pic.twitter.com/c6o8EjvT0f — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 13, 2022

وقال خليل الزاوية الأمين العام لحزب التكتل إن “قرار الحكومة بمنع المظاهرات هو تسييس لمقترحات اللجنة العلمية”، مضيفًا أن “منع القادة السياسيين من الاحتفال بيوم الثورة هو أعلى درجات الديكتاتورية السياسية”.

وتابع قائلًا “إن قيس سعيّد يريد بناء سردية خاصة لتزييف تاريخ الشعب التونسي الذي انتصر على الرئيس السابق زين العابدين بن علي”.

وشدد الزاوية على أن القوى السياسية التونسية جميعها ستشارك في هذه المظاهرات، مضيفًا أن الأحزاب الديمقراطية تتفهم مواقف لاتحاد العمال التونسيين وسعيه للقيام بموقف ثالث لا يقوم على المواجهة المباشرة مع السلطة، لكن موقف يدعم الخيارات العامة للشعب بما في ذلك حق التظاهر ضد إجراءات قيس سعيّد.

من جهته قال رابح الخرايفي أستاذ القانون الدستوري والعضو السابق في المجلس الوطني التأسيسي إن التظاهر حق مصان يضمنه الدستور، لكن اللجنة العلمية قدمت تبريرات معقولة لا يمكن رفضها.

وأضاف “حتى لو كانت هناك مظاهرات فإنها لن تحقق النتائج المرجوة منها، لأن الأعداد ستكون قليلة.

د. رابح الخرايفي أستاذ القانون الدستوري: تظاهرات الغد لن تنجح في عزل الرئيس #قيس_سعيد والمؤسسة العسكرية تحمي الدولة#المسائية #تونس pic.twitter.com/hL4tIXXeSP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 13, 2022

وتابع الخرايفي “إسقاط الرئيس قيس سعيّد من الحكم لن يتم عبر المظاهرات الفئوية وإنما بعصيان مدني في جميع الأقاليم والمحافظات التونسية وهو ما لم يتحقق حتى الآن”.

وقال “مظاهرات الجمعة ستكون قليلة ولن يتجاوز عدد المشاركين فيها 100 ألف” مضيفًا أنها مجرد مظاهرات لرفع الصوت فقط، لكنها لا تقوى على عزل الرئيس قبل نهاية ولايته عام 2024.

وأوضح الخرايفي أن هناك مخاوف حقيقية من مواجهة بين قوات الأمن والمتظاهرين، مشددًا على أن وزارة الداخلية لم تصدر أي قرار حتى بخصوص المظاهرات. لكن النظام العام مطلب جماعي وكل من خرقه سيواجه بالقانون”.