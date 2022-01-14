للمرة الثانية.. أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش لعدم تلقيه لقاح كورونا

ألغت أستراليا تأشيرة دخول نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى أراضيها للمرة الثانية بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو ما يعني ترحيله عن البلاد، لكن قاضيًا فدراليًّا أستراليًّا دعا إلى عقد جلسة طارئة للنظر في القضية.

وقال وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك في بيان إنه اتخذ قرار إلغاء التأشيرة “لأسباب تتعلق بالصحة والنظام”، مشيرا إلى أن الحكومة برئاسة سكوت موريسون “مصممة بقوة على حماية الحدود الأسترالية لاسيما في ما يتعلق بجائحة كورونا”.

ويعني القرار منع ديوكوفيتش من الحصول على تأشيرة دخول إلى أستراليا لمدة ثلاث سنوات إلا في ظروف استثنائية.

واعتبر رئيس الوزراء في وقت لاحق في بيان رسمي أن إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش يأتي في إطار حماية “تضحيات” الشعب الأسترالي قائلا “قام الأستراليون بتضحيات كثيرة خلال هذه الجائحة وكانوا يتوقعون عن وجه حق بأن تتم حماية هذه التضحيات”.

ولم يعرف بعد ما إذا كان ديوكوفيتش سيتقدم باستئناف للقرار الجديد، لكن المحامي الأسترالي الشهير كريستوفر ليفينغستون اعتبر أن معسكر النجم الصربي يستطيع التقدم بطلب للمحكمة الفدرالية. وقال “يملك ديوكوفيتش فريقا كفئًا. يستطيع البقاء والكفاح أو المغادرة”.

وبعد ساعات من القرار، دعا القاضي الذي كان قد حكم في وقت سابق بعدم ترحيل ديوكوفيتش من أستراليا، إلى جلسة استماع طارئة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة في بيان رسمي “ستعقد جلسة استماع أمام قاضي المحكمة الفدرالية أنتوني كيلي هذا المساء الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي (9:45 بتوقيت غرنتش)”، ولم يدل أي إيضاحات.

وكان ديوكوفيتش المصنف أول عالميا يأمل إحراز بطولة أستراليا للمرة العاشرة في مسيرته والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة في بطولات الغراند سلام (21)، لكن مسعاه أصبح مهددًا.

ووصل ديوكوفيتش في الخامس من يناير/ كانون الثاني إلى أستراليا، بفضل إعفاء خاص لكونه أصيب بفيروس كورونا في 16 من الشهر الماضي، لكن السلطات رفضت السماح له بالدخول معتبرة أن أسباب إعفاء اللاعب غير الملقح لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كورونا، فتمّ رفض تأشيرته ونقل إلى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

وتقدّم النجم الصربي باستئناف للقرار ونجح في مسعاه بعدما أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري وتم ذلك بالفعل، فقام بتدريباته على الملعب الرئيسي للبطولة الأسترالية بشكل طبيعي في الأيام الأخيرة، لكن مشاركته في البطولة كانت معلقة في انتظار قرار وزير الهجرة الذي صدر اليوم.