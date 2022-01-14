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فيديو يوثق إلقاء جندي إسرائيلي قنبلة على فلسطينية فشل في اعتقالها

اعتقال شابة فلسطينية خلال مظاهرات النقب أمس (وكالة شهاب)
14/1/2022

وثق مقطع فيديو ملاحقة الشرطة الإسرائيلية لفتاة من أهالي إحدى قرى منطقة النقب جنوبي البلاد أثناء اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمدافعين الفلسطينيين عن أراضي المنطقة.

وحين فشلت الشرطة في اعتقال الفتاة ألقى عليها أحد الجنود الإسرائيليين قنبلة، بحسب الفيديو!

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قمعت مظاهرة شعبية فلسطينية في منطقة النقب، انطلقت تنديدًا بأعمال تجريف أراضٍ للاستيلاء عليها في قرية الأطرش المسلوبة الاعتراف.

وبحسب وسائل إعلام وصحف فلسطينية أصيب العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، ونقل 3 مصابين على الأقل إلى المستشفيات، بينهم شاب عمره 20 عامًا أصيب بجروح متوسطة في رأسه جراء رصاصة معدنية، ورجل عمره 65 عامًا أصيب بجروح طفيفة في ظهره، كما اعتقلت وحدات خاصة من الشرطة الإسرائيلية عددا من المتظاهرين بينهم فتاة اعتدى عليها الجنود وجرّوها على الأرض.

وشارك في المظاهرة التي دعت إليها اللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب، أكثر من ألفي شخص قرب مفترق قريتي سعوة والأطرش، ورفع المتظاهرون لافتات منددة بأعمال التجريف والممارسات القمعية وحملة الاعتقالات التي تشنها الشرطة الإسرائيلية على أهالي النقب، والتي طالت 65 شخصًا بينهم نساء وأطفال.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس إحدى مجالس منطقة النقب أن الوضع في الضفة الغربية حاليا أكثر أمانا مما هو عليه في منطقة النقب، إذ إن الوضع يتدهور فيها والحكومة لا تفهم ولا تدرك ذلك، موضحا أن المنطقة تمر بحالة من الفوضى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية