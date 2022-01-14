فيديو يوثق إلقاء جندي إسرائيلي قنبلة على فلسطينية فشل في اعتقالها

وثق مقطع فيديو ملاحقة الشرطة الإسرائيلية لفتاة من أهالي إحدى قرى منطقة النقب جنوبي البلاد أثناء اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمدافعين الفلسطينيين عن أراضي المنطقة.

وحين فشلت الشرطة في اعتقال الفتاة ألقى عليها أحد الجنود الإسرائيليين قنبلة، بحسب الفيديو!

فشل في القبض عليها.. فألقى عليها قنبلة! pic.twitter.com/o2S3ErJJ5Y — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 13, 2022

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قمعت مظاهرة شعبية فلسطينية في منطقة النقب، انطلقت تنديدًا بأعمال تجريف أراضٍ للاستيلاء عليها في قرية الأطرش المسلوبة الاعتراف.

وبحسب وسائل إعلام وصحف فلسطينية أصيب العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، ونقل 3 مصابين على الأقل إلى المستشفيات، بينهم شاب عمره 20 عامًا أصيب بجروح متوسطة في رأسه جراء رصاصة معدنية، ورجل عمره 65 عامًا أصيب بجروح طفيفة في ظهره، كما اعتقلت وحدات خاصة من الشرطة الإسرائيلية عددا من المتظاهرين بينهم فتاة اعتدى عليها الجنود وجرّوها على الأرض.

#فيديو| لحظة اعتقال الاحتلال لفتاة وسحلها والتنكيل بها في النقب المحتل#انقذوا_النقب pic.twitter.com/bZXnzcDngu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 13, 2022

وشارك في المظاهرة التي دعت إليها اللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب، أكثر من ألفي شخص قرب مفترق قريتي سعوة والأطرش، ورفع المتظاهرون لافتات منددة بأعمال التجريف والممارسات القمعية وحملة الاعتقالات التي تشنها الشرطة الإسرائيلية على أهالي النقب، والتي طالت 65 شخصًا بينهم نساء وأطفال.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس إحدى مجالس منطقة النقب أن الوضع في الضفة الغربية حاليا أكثر أمانا مما هو عليه في منطقة النقب، إذ إن الوضع يتدهور فيها والحكومة لا تفهم ولا تدرك ذلك، موضحا أن المنطقة تمر بحالة من الفوضى.

صور تظهر اعتقال شرطة الاحتلال لشابة فلسطينية خلال تظاهرة النقب المحتل عصر اليوم.#انقذوا_النقب pic.twitter.com/yaEGQ8AYU4 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 13, 2022