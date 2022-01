دراسة حديثة: ظهور الإنسان على الأرض أقدم بكثير مما كان يُعتقد

أكد علماء آثار أن الحفريات البشرية القديمة المكتشفة في إثيوبيا، أقدم بكثير مما كان يعتقد سابقًا، قائلين إن عمرها قد يصل إلى 230 ألف عام.

واكتشفت بقايا الإنسان البدائي المعروفة باسم “Omo Kibish 1″/ “الإنسان العاقل”، في إثيوبيا أواخر الستينيات، وهي واحدة من أقدم الأمثلة المعروفة لأحفوريات الإنسان العاقل، وافترض العلماء أن عمرها يقل عن 200 ألف عام بقليل.

وخلصت دراسة حديثة إلى أن هذه المتحجرة التي اكتُشفت في إثيوبيا وصُنفت ضمن الأقدم من نوعها، تعود إلى 230 ألف سنة على الأقل، أي أنها أقدم بحوالى 30 ألف سنة مما كان يُعتقد، ما يزيد مجددًا عمر جنسنا البشري.

واكتُشفت بقايا “الإنسان العاقل” عام 1967 على يد فريق عالم الحفريات الكيني الشهير ريتشارد ليكي الذي توفي مؤخرا، في المنطقة السفلى في وادي أومو جنوب إثيوبيا.

ورغم تعرضها لأضرار بالغة، قدّمت عظام الجسم وبقايا الجمجمة شكلًا حديثًا بشكل مدهش، ما جعل “الإنسان العاقل” أقدم أحفورة معروفة للإنسان العاقل في شرق إفريقيا وحتى في القارة السمراء برمتها، قبل أن تفقد اللقب مع اكتشاف بقايا لإنسان عاقل بدائي في المغرب عام 2017 يعود تاريخها إلى 300 ألف عام.

وبسبب صعوبة تحديد تاريخ “الإنسان العاقل” بدقة لعدم وجود أسنان، قدّر العلماء عمرها في بادئ الأمر بـ 130 ألف عام.

وبعدها قدّرت دراسة نُشرت عام 2005 عمر الأحفورة بـ 195 ألف عام، بناءً على تحليل الرواسب المحيطة، وهي علامة للتحديد الزمني أكثر أهلية للثقة في هذه الحالة من التأريخ المباشر على العظام.

وأوضحت سيلين فيدال، وهي معدة رئيسة لدراسة جديدة نشرت، الأربعاء، في مجلة نيتشر، أنه لا تزال “مواضع غموض كثيرة بقيت بشأن عمرها”.

وقد انتقلت هذه الأخصائية في علم البراكين في جامعة كامبريدج، إلى حوض أومو كيبيش الرسوبي الذي يغذيه نهر كيبيش، لإجراء حفريات جديدة في الموقع، وتقع المنطقة في الأخدود الإفريقي العظيم التي شهدت حالات ثوران براكين عنيفة في المرحلة الممتدة بين 30 ألف سنة و60 ألفًا قبل عصرنا الحالي.

