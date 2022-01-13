خبير بعلم الفيروسات: سنتعايش مع كورونا عندما نصل لمناعة القطيع من خلال هذين الاحتمالين

أكد المختصّ في علم الفيروسات والأوبئة الدكتور محمد العوراني أن التعايش مع فيروس كورونا سيتحقق إذا وصل المجتمع إلى مناعة القطيع من خلال التطعيم أو الإصابة بالفيروس.

وقال في لقاء ببرنامج المسائية على الجزيرة مباشر “إذا افترضنا أن نسبة التطعيم صارت أكثر من 90% وتم تطعيم جميع أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والسرطان وأمراض المناعة، أعتقد أنه في هذه اللحظة نستطيع أن نتعايش مع الفيروس والتخلي حتى عن ارتداء الكمامات”.

وأوضح أن “المطعمين يمكن أن يتعايشوا مع الفيروس بكل سهولة لأنه حتى وإن أصيبوا فإن أعراضهم تكون خفيفة تتمثل في بعض الرشح أو السعال أو التهاب الحلق الطفيف فقط”.

أخصائي علم الفيروسات د. محمد العوراني: لنتعايش مع كورونا علينا أن نصل إلى مناعة القطيع سواء عن طريق اللقاح أو الإصابة pic.twitter.com/9CzUmNLjWJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2022

وتابع “إذا أردنا التعايش فعلا فينبغي أن نحصل على مناعة القطيع سواء من خلال الوصول لمناعة من اللقاح أو مناعة من الإصابة”.

وكان مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي قد صرّح بأنه رغم العدد القياسي للحالات الاستشفائية جرّاء الإصابة بكوفيد-19، فقد تكون الولايات المتحدة “على عتبة” مرحلة انتقالية سيكون ممكنًا بعدها “التعايش” مع فيروس كورونا.

هل على العالم التعايش مع متحور #أوميكرون؟ pic.twitter.com/pKhDUNaBIB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2022

غير أن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس جدد تحذيره، أمس الأربعاء، من أن متحور أوميكرون الذي ينتشر بوتيرة لم يشهدها العالم منذ بدء وباء كوفيد-19 “يبقى فيروسا خطرا” رغم أن أعراضه أخفّ.

وقال خلال مؤتمر صحفي “رغم أن أوميكرون يسبب أعراضا أقل خطورة من دلتا (المتحور الذي كان مهيمنا حتى الآن)، فإنه يبقى فيروسا خطرا وخاصة بالنسبة للأشخاص غير المطعمين”.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن 90 دولة من العالم لم تحقق تلقيح 40% من سكانها ضد كورونا في الوقت الذي يسجل فيه العالم ملايين الإصابات يوميا بسبب المتحور أوميكرون.