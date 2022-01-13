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بعد أشهر من الضغط.. احتفال نشطاء ومدونين بإغلاق مصنع أسلحة إسرائيلي في بريطانيا (فيديو)

استمرت الفعاليات أمام المصنع ثمانية عشر شهرا (تويتر)
13/1/2022

في خطوة وصفتها بأنها انتصار كبير احتفت (حركة العمل من أجل فلسطين) بإغلاق مصنع الأسلحة الإسرائيلي (إلبيت) بمقاطعة أولدم في مانشستر شمال غربي بريطانيا بعد فعاليات عديدة نادت بإغلاق المصنع الشهير.

وتواصلت الاحتجاجات والفعاليات أمام المصنع ثمانية عشر شهرا، واشتدت الفعاليات التي شارك فيها أفراد من المجتمع لتصبح أسبوعية منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي وفق بيان أصدرته الحركة.

واحتشد العشرات للاحتفال بإغلاق المصنع بعدما تكبد خسائر بملايين الجنيهات نتيجة حصاره وتعطيل عمله من قبل النشطاء بحسب البيان.

وقالت الحركة إن نشاطها أدى إلى تقويض عمليات المصنع وتعطيلها وأضافت “يمكن للأفراد الشجعان الذين احتلوا المصنع خلال العام الماضي أن يقولوا بفخر إن تقنيات الطائرات من دون طيار لم تعد قيد الإنتاج في أولدم”.

واحتفى الناشطون والمدونون عالميا بإغلاق المصنع الشهير وكتب المغني البريطاني في فرقة (بينك فلويد) الشهيرة روجر ووترز “أتركي هؤلاء الأطفال وشأنهم يا إسرائيل! نرفع القبعات لإخواننا وأخواتنا في حركة العمل من أجل فلسطين! لقد فعلتموها. نحن فخورون بأن نقف إلى جانبكم”.

وكتب الخبير الاقتصادي أشوك كومار “إن المنشآت التي أنتجت الآلات التي تمارس الوحشية على شعب فلسطين وكشمير لم تعد موجودة”.

وغردت أسحار “حملات الضغط الشعبي المستمرة لمدة عام ونصف في بريطانيا لإغلاق مصنع (إلبيت سيستمز) تم تتويجها بنجاح والحمد لله. يا ليت فقط نحن العرب والفلسطينيين نبطل جملة “الاحتلال أقوى من أن نقاطعه”، وكل واحد فينا يعمل واجبه ويقاطع”.

وكتب مدون آخر “عندما تصرّ على الحق لا بد أن تستجيب الظروف. سنة ونصف من الاعتصامات والشعارات والمقالات. لم تتوقف حتى حققت مطلبها. فلا عذر للشعوب في البقاء تحت ظل الظلم”.

المصدر : الجزيرة مباشر