بعد أشهر من الضغط.. احتفال نشطاء ومدونين بإغلاق مصنع أسلحة إسرائيلي في بريطانيا (فيديو)

في خطوة وصفتها بأنها انتصار كبير احتفت (حركة العمل من أجل فلسطين) بإغلاق مصنع الأسلحة الإسرائيلي (إلبيت) بمقاطعة أولدم في مانشستر شمال غربي بريطانيا بعد فعاليات عديدة نادت بإغلاق المصنع الشهير.

وتواصلت الاحتجاجات والفعاليات أمام المصنع ثمانية عشر شهرا، واشتدت الفعاليات التي شارك فيها أفراد من المجتمع لتصبح أسبوعية منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي وفق بيان أصدرته الحركة.

واحتشد العشرات للاحتفال بإغلاق المصنع بعدما تكبد خسائر بملايين الجنيهات نتيجة حصاره وتعطيل عمله من قبل النشطاء بحسب البيان.

وقالت الحركة إن نشاطها أدى إلى تقويض عمليات المصنع وتعطيلها وأضافت “يمكن للأفراد الشجعان الذين احتلوا المصنع خلال العام الماضي أن يقولوا بفخر إن تقنيات الطائرات من دون طيار لم تعد قيد الإنتاج في أولدم”.

واحتفى الناشطون والمدونون عالميا بإغلاق المصنع الشهير وكتب المغني البريطاني في فرقة (بينك فلويد) الشهيرة روجر ووترز “أتركي هؤلاء الأطفال وشأنهم يا إسرائيل! نرفع القبعات لإخواننا وأخواتنا في حركة العمل من أجل فلسطين! لقد فعلتموها. نحن فخورون بأن نقف إلى جانبكم”.

The local community in #Oldham mobilised every week since the May 2021 bombing of Gaza, making the message clear: No one wants Israel's arms trade here. @OLDpeacejustice pic.twitter.com/GZx0EGakiv

— Palestine Action (@Pal_action) January 10, 2022