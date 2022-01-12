“ما هذا بحق الجحيم؟”.. صحيفة بريطانية تسخر من خطة لعب المنتخب المصري أمام نيجيريا

سخرت صحيفة (ذا صن) البريطانية من طريقة لعب منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش التي تسببت في هزيمة الفريق بهدف وحيد أمام نيجيريا خلال أولى مباريات الفريقين بكأس الأمم الأفريقية.

وعنونت الصحيفة مقالها “ما هذا بحق الجحيم؟.. حيرة مشاهدي كأس الأمم الأفريقيية بسبب تشكيل غير مسبوق”.

وقالت إن المشجعين كانوا في حيرة من أمرهم أمام خطة لعب 5-5-0 أي 5 لاعبين في الدفاع و5 آخرين في الوسط دون أي مهاجمين.

وأضافت أنه مع انطلاق المباراة سرعان ما أصبح واضحًا أن مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش أجبر على استخدام مثل هذا التشكيل غير التقليدي، غير أن نجم نادي ليفربول محمد صلاح بقي منعزلًا بشكل كبير في مقدمة التشكيلة الدفاعية، على حد تعبير الصحيفة.

صحيفه صن الانجليزيه تعلق على خطه كيروش الجديده 0-5-5 اصبحنا سخريه العالم مفيش مسؤول دكر يرسل له تذكره السفر من الكاميرون على البرتغال https://t.co/wXeupBVFoF — Youssef Gamal (@YossefG34337028) January 11, 2022

وأثار انتقاد الصحيفة البريطانية أداء المنتخب المصري سخرية مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار أحدهم إلى أن كيروش نجح في إيصال مصر للعالمية في السخرية والضحك بدلًا من كرة القدم، بينما عبّر كثيرون عن شكوكهم في كفاءة المدرب البرتغالي مع المبالغ المالية الكبيرة التي يتقاضاها.

ويشارك منتخب مصر في النسخة الحالية ببطولة أمم أفريقيا ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويلتقي في الجولة الثانية أمام منتخب غينيا بيساو يوم 15 يناير/كانون الثاني في تمام الساعة السادسة مساءً (بتوقيت القاهرة) ويختتم مبارياته بدور المجموعات أمام منتخب السودان يوم 19 يناير الساعة السادسة مساءً أيضًا.

صيحفة ذا صن انتقادا لكيروش : ما هذا بحق الجحيم؟! بقي بيتقلنا ما هذا بحق الجحيم،، منك لله يا كيروش 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/YAcmGoKP4D — Moaz Adel (@moaz25043344) January 12, 2022

ويُعد المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة التي حازها 7 مرات، إلا أنه افتتح أداءه هذه المرة بهزيمة بهدف وحيد أمام نيجيريا، في حين انتهت مباراة السودان وغينيا بيساو بالتعادل من دون أهداف.