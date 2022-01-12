كاميرا سرية تكشف حيلة ممرضة لتزوير الحصول على لقاح كورونا (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا سرية داخل أحد مراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إيطاليا يظهر ممرضة تفرغ إبرة اللقاح في صندوق قمامة بدلًا من حقن أذرع الأشخاص الذين لم يرغبوا في تلقي اللقاح.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه ألقي القبض على الممرضة، أول أمس الإثنين، ووجّهت لها اتهامات بالفساد وتزوير الشهادات وإهدار المال العام.

ويظهر مقطع الفيديو الممرضة في بلدة أنكونا الإيطالية وهي تتظاهر بإعطاء الحقنة، لكنها في الواقع تفرغ سائل اللقاح في صندوق القمامة بجوارها.

كاميرا سرية داخل أحد مراكز تلقي لقاح #كورونا في إيطاليا تظهر ممرضة تفرغ إبرة اللقاح في برميل صغير بدلا من حقن أذرع الذين لم يرغبوا في تلقي اللقاح#الجزيرة_مباشر #إيطاليا pic.twitter.com/KJO2rZzTUb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2022

وأفادت وسائل الإعلام باعتقال 4 وسطاء متواطئين في الواقعة، بينهم محام ومقاول وصاحب مطعم، بينما يجري البحث عن عشرات الأشخاص الذين اشتروا شهادات التطعيم المزيفة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي ارتدى رجل إيطالي في مركز تطعيم شمال البلاد ذراع سيليكون مزيفًا على أمل خداع ممرضة، لإعطائه حقنة من أجل الحصول على شهادة صحية.

وتلقى أكثر من 80% من الإيطاليين جرعة واحدة أو اثنتين، وهي واحدة من أعلى المعدلات في أوربا، بينما تلقى أكثر من 26% من السكان جرعة معززة.

وسجّلت إيطاليا، أمس الثلاثاء، 220 ألف إصابة مقابل 101 ألف إصابة في اليوم السابق، في حين ارتفعت الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى 294 وفاة من 227.

وفي المجمل سجّلت إيطاليا 139 ألف وفاة مرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد في فبراير/شباط 2020، كما سجّلت 7.77 مليون إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى الذين يُعالجون في المستشفيات بخلاف من يُعالجون في وحدات الرعاية الفائقة 17 ألف مريض.