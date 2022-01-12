تونس تخسر أمام مالي بعد نهاية مثيرة للجدل بسبب “فضيحة تحكيمية” (فيديو)

أهدر وهبي الخزري ركلة جزاء لتخسر تونس 1-صفر أمام مالي في مباراة مثيرة للجدل في افتتاح منافسات المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون، اليوم الأربعاء.

وسجل المهاجم إبراهيما كوني هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء بعد لمسة يد عقب 3 دقائق من بداية الشوط الثاني.

هل هي ضربة جزاء أم لا؟ 💬✍🏼 مالي تفتتح التسجيل من ركلة جزاء 🥅⚽️#كأس_أمم_أفريقيا #تونس_مالي pic.twitter.com/4XQUofsatO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 12, 2022

ومنح الحكم ركلة جزاء لتونس بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد، لكن الحارس إبراهيما مونكورو تصدى لتسديدة الخزري مهاجم سانت إيتيين الفرنسي قبل 13 دقيقة من النهاية.

وطرد البلال توري مهاجم مالي بسبب تدخل عنيف قبل دقيقتين من النهاية.

🤯 فضيحة تحكيمية حدثت في مباراة تونس ومالي 😱 الحكم أعلن عن نهاية المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي في مناسبتين د85 ود89#كأس_أمم_أفريقيا | #تونس_مالي#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/auyygNQPHc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 12, 2022

واعترض منذر الكبير مدرب تونس وأعضاء فريقه على الحكم بشدة بداعي إطلاق صافرة النهاية قبل انتهاء الوقت الأصلي، ودون احتساب وقت بدل ضائع.

وأنهى الحكم الزامبي جاني سيكازوي المباراة حين كانت الساعة تشير للدقيقة 85، لكن بعد تصحيح الزمن قرر الحكم إنهاء اللقاء في الدقيقة 90 رغم توقف اللعب لفترات عدة في الشوط الثاني واللجوء لحكم الفيديو مرتين.

واستمرت الانتصارات بنتيجة 1-صفر في البطولة حيث انتهت 7 من 10 مباريات بهذه النتيجة.

وستقام المباراة الثانية في المجموعة بين موريتانيا وجامبيا في وقت لاحق اليوم.