بصحبة مسؤول حكومي.. متطرفون هندوس يشتبكون مع مسلمين ويطالبون الشرطة بالقبض عليهم (فيديو)

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي في الهند فيديو لمجموعة من الهندوس يتوسطهم مسؤول حكومي تابع للحزب الحاكم بمدينة (ودرابور) بولاية (أوتارخاند) شمالي البلاد، وهو يشتبك مع مسلمين ويطالب رجال الشرطة المموجود بالمكان بالقبض عليهم ومعاقبتهم لاختراق القانون الهندي.

ويظهر في الفيديو عضو برلمان ولاية أوتارخاند (راجكومار ثوكرال)، وهو في حالة غضب ومن حوله مجموعة من الأشخاص يحاولون منعه من الاشتباك مع شخص أو مجموعة الأشخاص الذين لم تكن هويتهم واضحة في الفيديو.

BJP MLA from Rudrapur (uttarakhand) Rajkumar Thukral was seen abu$ing Mu$lims openly. Will any action be taken? pic.twitter.com/aiFqw24Xjn

وأفادت صحيفة (إنديان تايمز) أن سبب النزاع راجع بالأساس إلى عثور الشرطة على جثث لأبقار بالقرب من إحدى المجمعات السكنية بمدينة رودرابور.

وذكرت الصحيفة أن هذا مخالف لقوانين الولاية التي تمنع الذبح في الأماكن العامة، وبالتحديد ذبح الأبقار التي يقدسها الهندوس.

ونقلت إنديان تايمز على لسان ممثل شرطة المدينة قوله “على ما يبدو أن الهدف من هذا الحادث هو إعادة إثارة البلبلة والنزاع من أجل إحياء النزاعات الطائفية التي شهدتها المدينة في 2011”.

وبحسب منظمة (هندو ووتش)، المعنية برصد الانتهاكات المسجلة على مستوى حقوق الإنسان بين الأقليات الهندية، فإن ثوكرال كان يقوم بشتم المسلمين. ثم وجه كلامه بلهجة غاضبة لأفراد الشرطة قائلًا “يجب ان تعتقلوهم وفقًا للقوانين المعادية للقومية الهندية”.

This video is from Rudrapur, Uttarakhand

Weeks after #HaridwarGenocidalMeet , Bharatiya Janata Party’s Member of Legislative Assembly (MLA) Rajkumar Thukral abusing Muslims and asking police to frame them under false cases. pic.twitter.com/J2Y2bUveOt

— HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) January 11, 2022