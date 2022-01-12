“أنقذوا النقب”.. إسرائيل تواصل عمليات التجريف وتصاعد الاشتباكات في الداخل المحتل (فيديو)

اقتحمت، اليوم الأربعاء، جرافات الاحتلال الإسرائيلي -وسط وجود مكثف لقواته- أراضي “سعوة” و”الرويس” بمنطقة النقب في أراضي عام 48 المسماة الخط الأخضر، واستأنفت عمليات تجريفها تمهيدًا للاستيلاء عليها واقتلاع عرب النقب من أراضيهم.

كما تجددت الاشتباكات في منطقة الأطرش احتجاجًا على استمرار تجريف الأراضي واعتقلت شرطة الاحتلال 9 من الأهالي، بينما اقتحمت وحدات شرطية معززة قرية صويوين ونفذت حملة اعتقالات بحق السكان.

إضراب عام

يأتي ذلك بينما تشهد منطقة النقب اليوم إضرابًا عامًّا يشمل جهاز التربية والتعليم، احتجاجًا على ما يمارَس بحق سكان القرى غير المعترف بها، خاصة قرية الأطرش التي تواجه عمليات تجريف مستمرة منذ 3 أيام.

#انقذوا_النقب الذي يواجه أهله قوات الاحتلال بصدورهم العارية لمنع تهويد أراضيهم .. النقب كان وسيبقى فلسطينيا وسيتحرر مهما طال القهر والزمن 🇵🇸✌️ pic.twitter.com/9v4QfxkZ32 — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) January 12, 2022

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتدت، أمس الثلاثاء، على أهالي منطقة النقب بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، واعتقلت أكثر من 20 شخصًا بينهم نساء واطفال عقب محاولتهم التصدي لتجريف أراضيهم والسيطرة عليها، وقامت بتمديد اعتقالهم.

وكان اليمين الإسرائيلي قد رحب بالهجمة الشرسة على منطقة النقب وبعمليات التجريف والاستيلاء ودعا إلى توسيعها، وأكد وزير إسكان الاحتلال زئيف إلكين أن عمليات التجريف والتشجير ستستمر بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية.

كما دعا عضو الكنيست العنصري إيتمار بن غفير جميع مؤيديه وأنصار اليمين المتطرف للتوجه إلى بلدات وقرى النقب العربية لدعم شرطة الاحتلال والجرافات اثناء عمليات التجريف.

في المقابل، أعلنت القائمة “العربية الموحدة” أنها ستقاطع ابتداءً من اليوم التصويت في الكنيست إلى حين وقف أعمال التجريف في النقب المحتل.

#انقذوا_النقب قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على أهالي #قرية_الأطرش بالنقب.تزامناً مع عمليات التجريف في أراضي عرب الأطرش وسعوة. حسبي الله على كل ظالم … pic.twitter.com/D9qax3w5H0 — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) January 12, 2022

أنقذوا النقب

وشهد وسم (#أنقذوا_النقب) تفاعلًا عربيًّا واسعًا لتسليط الضوء على مخططات التهجير للأسر والأهالي في الداخل المحتل.

لحضة اعتقال الطفلة جنين سلمان ،مبتسمة وشامخة، صاحب الأرض لايخاف#انقذوا_النقب pic.twitter.com/dB3G3TiQv7 — زيد العزازمة (@znlr0) January 12, 2022

من جهتها، عقدت اللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب اجتماعًا طارئًا موسعًا في قرية الأطرش أمس الثلاثاء، أعلنت خلاله نيتها تصعيد خطواتها النضالية ضد اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وناقشت اللجنة الهجمة الشرسة التي شنتها السلطات الإسرائيلية على القرى مسلوبة الاعتراف وخاصة قرية الأطرش، التي تواجه مؤخرًا مخططًا لتهجير أهلها والهيمنة على أراضيها.

وقالت اللجنة إنها ستصعّد خطواتها النضالية في الأيام المقبلة إلى حين وقف انتهاكات سلطات الاحتلال لأراضي قرى النقب العربية، ودعت الجماهير إلى التجمع في أرض “نقع بئر السبع” صباح اليوم الأربعاء، والمشاركة في المظاهرة القُطرية التي ستقام على مفترق “سعوة” يوم غد الخميس.

هدم في الضفة

وفي الضفة الغربية، نفّذت قوات الاحتلال حملة هدم واسعة في قرية” الفخيت” بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، شملت منزلًا بمساحة 100 متر مربع وبئرين لجمع المياه وبركسين -أحدهما لتربية المواشي- تعود ملكيتهما لأحد المواطنين.

وتتعرض التجمعات السكانية في مسافر يطا لهجمة شرسة من سلطات الاحتلال تهدف إلى تضييق الخناق على المواطنين وترحيلهم من هذه التجمعات وترك الاراضي لاستغلالها لصالح المشروعات الاستيطانية التهويدية.

ولا تزال عمليات الهدم متواصلة في هذه “الخربة” التي تتعرض بشكل متواصل لعمليات الهدم والملاحقة من الاحتلال، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

منع إخلاء 5 عائلات

من ناحية أخرى، انتزعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمرًا احترازيًا بمنع جيش الاحتلال من إجلاء 5 عائلات من مساكنها في خربة إبزيق شمالي محافظة طوباس بالضفة الغربية، أو هدم خيامها.

وقالت الهيئة إن الأمر الاحترازي الذي تم الحصول عليه يخص العائلات الخمس التي تعرضت منشآتها للهدم أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما تعرضت للإجلاء من مساكنها مرات عدة من قِبل جيش الاحتلال، بهدف إجراء تدريبات في المنطقة.

ويُمنع جيش الاحتلال -بموجب الأمر الاحترازي- من إجلاء هذه العائلات من مساكنها، كما يُمنع أيضًا من هدم أو الاستيلاء على الخيام التي أقاموها في المنطقة.

يشار إلى أن هذه العائلات عانت على مدار الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري جراء التدريبات المتواصلة لجيش الاحتلال على أراضيها، حيث تعرضت للطرد والإجلاء من مساكنها مرات عدة، بجانب هدم خيامها ومنشآتها، وتدمير وإتلاف مئات الدونمات المزروعة بالمحاصيل البعلية في القرية.

الاغماء على الطفل المعتقل زيد الأطرش *الطفل مقيد بسلاسل بقدميه*#انقذوا_النقب pic.twitter.com/QUPZCss7uF — Afnan Algdirat (@Afnan91325138) January 11, 2022

ملخص ما حدث في النقب اليوم

– نصب خيمة اعتصام على الأراضي المهددة بالتحريش في قرية سعوة.

– قوات الاحتلال تقتحم القرية وتهدم خيمة الاعتصام.

– مظاهرة عند مدخل قرية سعوة على شارع 31 وإغلاق الشارع تماما.

– انتقال المظاهرة إلى الأراضي المهددة بالتحريش.

+#انقذوا_النقب pic.twitter.com/cu2HthQLD4 — محمد الحناجرة 𓂆 (@hanjori11) January 11, 2022

في الصورة سجود قبل الاعتقال من قبل عناصر عسكرية اسرائيلية #انقذوا_النقب pic.twitter.com/HcwvPo7n4v — زيد العزازمة (@znlr0) January 11, 2022

في الصورة سجود قبل الاعتقال من قبل عناصر عسكرية اسرائيلية #انقذوا_النقب pic.twitter.com/HcwvPo7n4v — زيد العزازمة (@znlr0) January 11, 2022