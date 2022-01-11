مختبر فايزر يحدد موعد طرح لقاح خاص ضد متحور أوميكرون

أكد رئيس مختبر فايزر، الإثنين، أن نسخة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 معدّة للتصدي للمتحوّر أوميكرون سيكون جاهزة إذا لزم الأمر في مارس/آذار فيما أشار نظيره في موديرنا إلى التحضير للقاح سيكون جاهزا في الخريف.

وقال ألبرت بورلا في تصريح لشبكة سي ان بي سي الأمريكية “لا أعلم ما إذا سنكون بحاجة للقاح كهذا، لا أعلم ما إذا سيستخدم ولا كيفية استخدامه، لكن سنكون جاهزين. المصنع بدأ الإنتاج بالفعل”.

وكان بورلا قد أشار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن شركته باشرت الإعداد لنسخة جديدة من اللقاح معدة خصيصا للتصدي للمتحورة أوميكرون.

وأوضح “نأمل في التوصّل إلى منتج قادر على توفير وقاية أفضل بكثير من الإصابات تحديدا، لأن الوقاية التي توفرها اللقاحات الحالية في حال تلقي الجرعة الثالثة تحول دون دخول المصابين المستشفى معقولة جدا”.

لكن لا يزال يتعين إجراء دراسات لتبيان ما إذا من الضروري تلقي جرعة رابعة.

من جهته، أشار المدير العام لموديرنا ستيفان بانسيل إلى أن مختبر الشركة يعد لجرعة إضافية خاصة بالمتحوّرة أوميكرون ستكون جاهزة في الخريف، وإلى أن التجارب السريرية ستبدأ “قريبا”.

وفي تصريح لشبكة سي إن بي سي قال بانسيل “نتباحث حاليا مع مسؤولين صحيين في العالم من أجل اتخاذ قرار بشأن ما نعتقد أنه الاستراتيجية الأفضل لإعطاء جرعة إضافية في خريف 2022”.

وشدد على أهمية المحافظة على التقدم الذي أحرز في مواجهة الفيروس وحذّر من خطورة خسارته.

وكانت شركة فايزر أعلنت الشهر الماضي أنّ جرعتين من اللقاح كفيلتان بتأمين الحماية ضد أوميكرون.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إنه لا مؤشرات على أن أوميكرون أشد خطورة مقارنة بالمتحور دلتا، وذلك في رسالة طمأنه جديدة حيث ظل مسؤولو المنظمة يصرحون منذ أيام أنهم يعملون مع الخبراء في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض.