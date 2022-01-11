بأداء مخيب.. مصر تخسر أمام نيجيريا في بداية مشوارها بكأس الأمم الأفريقية (فيديو)

استهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون بالهزيمة 1-صفر أمام نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة، اليوم الثلاثاء.

وسجل كليتشي إيهيناتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمد الشناوي، لتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 3 نقاط قبل مباراة غينيا بيساو والسودان في وقت لاحق اليوم.

تفوّق منتخب نيجيريا خلال الشوط الأول واستحوذ على الكرة وشكّل هجمات عدة خطيرة على مرمى مصر ونجح في الخروج متقدما بهدف.

وشهدت الدقيقة الخامسة الانطلاقة الأولى لمنتخب مصر عن طريق مصطفى محمد الذي تسرّع بالتسديد في يد حارس مرمى نيجيريا.

وأصيب أكرم توفيق الظهير الأيمن لمصر قبل مرور 10 دقائق من المباراة ليحل بدلا منه محمد عبد المنعم.

وظهرت خطورة نيجيريا خلال أول ربع ساعة بفضل تحركات الجهة اليمنى، لكن دفاع مصر وقف بالمرصاد.

وأرسل صمويل تشوكويزي في الدقيقة 14 عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها المدافع محمد عبد المنعم.

ومع الدقيقة 27 أرسل جوزيف أيوديلي-أريبو عرضية استقبلها موزيس سايمون بتسديدة في الشباك الخارجية.

نهاية المباراة! ⏰ 🇳🇬 نيجيريا 1 – 0 مصر 🇪🇬 بفضل تسديدة ايهياناتشو، النسور تقتنص النقاط الثلاث أمام الفراعنة في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🦅#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #NGAEGY pic.twitter.com/2KEYXy5xSm — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 11, 2022

ولاحت أمام نيجيريا فرصة لمضاعفة التهديف في الدقيقة 37 لكن يقظة الشناوي حارس مصر جعلته يسيطر على الكرة.

وسدد إيهيناتشو كرة مباغته في الدقيقة 39 مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وتواصَل الأداء المخيب لمنتخب مصر في الشوط الثاني رغم التغييرات العديدة التي أجراها المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وكان النيجيريون قريبين جدا من تعزيز تقدمهم في أكثر من هجمة، لولا تألق الشناوي في التصدي لها وإبعاد الخطر عن مرماه.

ومنتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم برصيد 7 ألقاب.