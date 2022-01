للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع قلب خنزير في جسم إنسان

أعلنت جامعة ميريلاند، أمس الإثنين، أن جرّاحين أمريكيين نجحوا في زرع قلب خنزير معدّل وراثيًا لإنسان بالغ في أول عملية من نوعها.

وقالت كلية الطب في الجامعة الأمريكية في بيان إن عملية زراعة العضو التي أجريت يوم الجمعة الماضي، أثبتت لأول مرة أن قلب حيوان يمكن أن يعيش في جسم إنسان دون أن يرفضه بشكل فوري.

وكان المريض ديفيد بينيت (57 عامًا) وهو من مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند، يعاني من مرض قلبي عضال واعتبره الأطباء غير مؤهّل لعملية زرع قلب بشري.

وقال بينيت -وهو طريح الفراش منذ شهور- عشية العملية “إما أن أموت أو أن أجري عملية الزرع هذه. أريد أن أعيش. أعلم أنها طلقة في الظلام لكنها خياري الأخير. أتطلع إلى النهوض من السرير بعد أن أتعافى”.

University of Maryland School of Medicine Faculty Scientists and Clinicians Perform Historic First Successful #Transplant of Porcine Heart into Adult Human with End-Stage Heart Disease https://t.co/h2GsyFC4t2 pic.twitter.com/0xFA51PsDk

— University of Maryland School of Medicine (@UMmedschool) January 10, 2022