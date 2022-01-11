للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع قلب خنزير في جسم إنسان

أعلنت جامعة ميريلاند، أمس الإثنين، أن جرّاحين أمريكيين نجحوا في زرع قلب خنزير معدّل وراثيًا لإنسان بالغ في أول عملية من نوعها.

وقالت كلية الطب في الجامعة الأمريكية في بيان إن عملية زراعة العضو التي أجريت يوم الجمعة الماضي، أثبتت لأول مرة أن قلب حيوان يمكن أن يعيش في جسم إنسان دون أن يرفضه بشكل فوري.

وكان المريض ديفيد بينيت (57 عامًا) وهو من مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند، يعاني من مرض قلبي عضال واعتبره الأطباء غير مؤهّل لعملية زرع قلب بشري.

وقال بينيت -وهو طريح الفراش منذ شهور- عشية العملية “إما أن أموت أو أن أجري عملية الزرع هذه. أريد أن أعيش. أعلم أنها طلقة في الظلام لكنها خياري الأخير. أتطلع إلى النهوض من السرير بعد أن أتعافى”.

University of Maryland School of Medicine Faculty Scientists and Clinicians Perform Historic First Successful #Transplant of Porcine Heart into Adult Human with End-Stage Heart Disease https://t.co/h2GsyFC4t2 pic.twitter.com/0xFA51PsDk — University of Maryland School of Medicine (@UMmedschool) January 10, 2022

وأكد المستشفى الذي شهد العملية أن المريض في حالة جيدة بعد مرور 3 أيام على العملية الجراحية، وأنه سيوضع تحت الملاحظة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتحديد كيفية أداء القلب المزروع وما إذا كان سيسهم في إنقاذ حياته.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء تصريحًا طارئًا لإجراء هذه الجراحة ليلة رأس السنة، في خطوة أخيرة لإنقاذ حياة مريض لم يكن مؤهلًا لعملية الزرع التقليدية، وكان ذلك هو الخيار الوحيد المتاح.

وقال الطبيب بارتلي بي. غريفيث الذي أجرى العملية إن “هذه الجراحة رائدة وتقرّبنا خطوة من حل أزمة نقص الأعضاء. لا يوجد ما يكفي من قلوب المتبرعين البشرية المتاحة لتلبية القائمة الطويلة من المتلقين المحتملين”.

وأضاف “نتقدم بحذر، لكننا متفائلون أيضًا بأن هذه الجراحة الأولى في العالم ستوفر خيارًا جديدًا مهمًا للمرضى في المستقبل”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اهتمت الأوساط الطبية بأنباء نجاح علماء أمريكيين في زراعة كِلية خنزير معدل وراثيًا في جسم إنسان، حيث تم وصل الكلية بالأوعية الدموية لمريض ميت دماغيًا، كانت عائلته قد أذنت بإجراء التجربة.

وبعد عملية استغرقت نحو ساعتين، عملت الكلية بشكل جيد خلال يومين ونصف يوم من التجربة، وأدت الدور الذي يفترض أن تؤديه وهو إنتاج البول.

ولا يعد زرع الأعضاء الحيوانية في جسم بشري أمرًا جديدًا، ففي عام 1984، تمت زراعة قلب قرد في جسم طفلة رضيعة، سميت “بيبي فاي” ولم تصمد على قيد الحياة سوى 20 يومًا.