في مشهد يشبه الأفلام.. قطار يصدم طائرة بعد سقوطها في لوس أنجلوس (فيديو)

أنقذ شرطيون أمريكيون قرب هوليود طيارًا هبطت طائرته السياحية اضطراريًّا على سكة حديد، قبل ثوانٍ قليلة على تحطّم الطائرة من جراء اصطدام قطار بها، في مشهد شبيه بالأفلام الهوليودية.

ونشرت شرطة لوس أنجلوس عبر حسابها في تويتر مقطع فيديو سجّلته كاميرا أحد أفرادها يُظهر عملية الإنقاذ، وأوضحت أن محرك الطائرة فقد قوة دفعه أثناء الإقلاع من مدرج قريب.

واضطر الطيار السبعيني إلى الهبوط اضطراريا على خطوط السكك الحديدية في المدينة.

ويُظهر مقطع الفيديو أفراد الشرطة وهم يسحبون الطيار المصاب من قمرة القيادة. وبعد سحبه بخمس ثوانٍ فقط اصطدم قطار سريع بالطائرة مما أدّى إلى تناثر حطامها.

وعلّق أحد أفراد الشرطة بأن “على الطيار أن يشتري بطاقة يانصيب لأنه نجا من الموت مرتين في غضون 10 دقائق فقط”.

ونُقل الطيار إلى المستشفى وكانت حالته مستقرة مساء الأحد.

وأوضحت فرق الطوارئ أن الطيار كان وحده في الطائرة عند وقوع الحادث، ولم تُسجّل بالتالي إصابات أخرى.

