فيديو صادم.. أم تلقي مولودها في صندوق القمامة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة وصف بـ”الصادم” لأم أمريكية ترمي طفلها حديث الولادة في صندوق القمامة بمدينة هوبس بولاية نيو مكسيكو، قبل العثور على الرضيع في كيس القمامة بعد ساعات.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أظهر الفيديو الأم أليكسيس أفيلا (18 عاما) وهي تتوقف بسيارتها أمام إحدى حاويات القمامة، ثم أخرجت كيسا أسود وضعت فيه الطفل، وألقته في الصندوق.

وعُثر على الرضيع وهو على قيد الحياة بعد 6 ساعات من الواقعة التي حدثت في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، وأُلقي القبض على الأم ووجهت إليها تهمة محاولة القتل وإساءة معاملة الأطفال.

وقالت شرطة المدينة في بيان عبر فيسبوك “استجاب ضباط من قسم شرطة هوبز لبلاغ بوجود طفل مولود حديثا في حاوية قمامة”.

وأضاف البيان “قدّم الضباط المساعدة للطفل المولود حديثا ونقلوه إلى مستشفى محلي، ثم نُقل بعد ذلك إلى مستشفى لوبوك لتلقي مزيد من العلاج، وهو في حالة مستقرة حتى الآن”.

وأشار البيان إلى أن الأم اعترفت بولادة الطفل، ووضعه في حاوية القمامة، حيث وُجهت إليها تهمة القتل من الدرجة الأولى، وسوء معاملة الأطفال وأحيلت إلى المحاكمة.

وأفادت الشرطة بأن الأم قالت إنها أنهت علاقتها مع والد الرضيع، واعترفت أيضا بأنها أنجبت الطفل في حمام والديها.

وفي سياق متصل، أطلق صاحب شركة كاميرات المراقبة (جو إمبريالي) -الذي سلّم الفيديو إلى الشرطة- حملة لدعم المولود الجديد.

وقال إمبريالي خلال حملة التبرع التي تستهدف جمع 10 آلاف دولار، إن الغرض منها هو إظهار قدرة المجتمع على الاعتناء بهذا الطفل الضحية.