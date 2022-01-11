لوموند: فرنسا تعزز ترسانتها القانونية لمحاربة “الإسلام السياسي”

كشفت صحيفة لوموند أن السلطات الفرنسية اعتمدت منذ بداية العام الجاري حزمة من الإجراءات السياسية والدينية أعدتها طوال العام الماضي، لتصبح بمثابة القوانين الجديدة الضابطة للحياة الدينية في فرنسا مستقبلا عند دخولها حيز التطبيق.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه طوال السنوات الخمس الماضية من إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون، وعلى الرغم من التعريف الغامض لما يسمى “الإسلام السياسي” وقانون “الانفصالية الإسلامية”، فإن السلطة التنفيذية بذلت جهدا ملحوظا لتعميم أساليب وأدوات المراقبة والعقوبات تجاه كل ما هو “إسلام سياسي” في البلاد، مع غياب كلي للبعد الاجتماعي لهذه الإجراءات.

وتابعت أن “الحرب ضد الإسلام السياسي” ستكون من الأهداف الرئيسية في السياسات الحكومية الفرنسية المقبلة.

وفي أبريل/نيسان 2019 حذر ماكرون من أن “الإسلام السياسي” تهديد للجمهورية الفرنسية ويسعى للانعزال عنها. وقال إنه طلب من حكومته ألا تظهر هوادة مع الحركات الإسلامية، وأن تحول بينها وبين الحصول على أي تمويل من الخارج.

وقالت الصحيفة إن اعتماد الجمعية العامة الفرنسية لقانون 24 أغسطس/آب 2021 المتعلق بـ”احترام مبادئ الجمهورية” ترتب عليه إغلاق العشرات من دور العبادة الإسلامية إلى جانب إنشاء خلايا وزارية لمحاربة الإسلام السياسي.

وأضافت الصحيفة أنه في وقت اتخذت فيه الحكومة استراتيجية متعددة الأشكال، انسحبت الكثير من الجمعيات الإسلامية الفرنسية عن دائرة النقاش التي رسمت الحكومة حدودها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ الأول من يناير الجاري، دخل “ميثاق الالتزام الجمهوري” حيز التنفيذ، وبموجبه أضحى من الواجب على الجمعيات الراغبة في تلقي الأموال العامة التوقيع على مضامينه والالتزام بالرؤية الحكومية في التعاطي مع ملف الإسلام والمسلمين في فرنسا.

ويسمح قانون “الدفاع عن العلمانية” للمدعي العام الفرنسي بتفعيل آلية الاعتقال الفوري ضد أي فرد أو جماعة تقوم بعمل من شأنه أن يمس بالقيم العلمانية للدولة الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، اعتمدت فرنسا ترسانة قوية من الإجراءات القضائية شملت الإكراه والقمع لمكافحة كل ما تعتبره رافضا أو مناقضا لقيم الجمهورية، لكن -تضيف الصحيفة- لا تزال أجهزتها السياسية والأمنية تواجه صعوبة أكبر في تحديد مفهوم الإسلام السياسي أو “الانفصالية الإسلامية”.

واستطردت الصحيفة أن وزير الداخلية، جيرالد دارمانين وجد نفسه هو الآخر في “مأزق تعريف الإسلام السياسي/ الانفصالية”.

ومنذ خطاب ماكرون الشهير في أكتوبر/تشرين الأول 2020 تصاعدت مظاهر العداء والتمييز ضد المسلمين في فرنسا خاصة، وزادت الأزمة حدة بعد حادثة قتل المعلم صامويل باتي من قبل لاجئ شيشاني في أكتوبر من نفس العام، إثر عرضه صورا كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أمام طلابه.

وأعقب ذلك إغلاق السلطات الفرنسية لعدد كبير من المساجد والجمعيات الخيرية والمؤسسات التربوية الإسلامية.

وشهدت فرنسا خلال الآونة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين في البلاد، بمزاعم واتهامات عدة.

وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في 23 يوليو/تموز الماضي، مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم مكافحة الإسلام الانفصالي.

ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودًا على جميع مناحي حياتهم.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها بالمنازل، في البلاد التي يُحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.