صلاح عن تجديد عقده مع ليفربول: لا أطلب أشياء مجنونة

قال محمد صلاح مهاجم ليفربول إن طلباته بشأن عقده ليست “مجنونة” وإن مستقبله في أنفيلد ليس في يده مع استمرار المحادثات مع النجم المصري بشأن توقيع عقد جديد مع النادي الإنجليزي.

ويمتد عقد صلاح -هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدفا- مع ليفربول حتى يونيو/حزيران 2023.

وأكد صلاح مجددا أنه يرغب في البقاء في ليفربول، لكنه أضاف أنه لم يتلق بعد عرضا مناسبا يعكس إسهاماته مع النادي منذ انضمامه قادما من روما في 2017 وقيادته الفريق للفوز بدوري أبطال أوربا والدوري الإنجليزي.

وفي مقابلة مع مجلة (جي كيو) نُشرت اليوم الثلاثاء، قال صلاح “أريد أن أبقى، لكن هذا ليس في يدي. الأمر في يد النادي. يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة”.

وأضاف “عندما تطلب شيئا ويُظهرون لك أن بإمكانهم إعطاءك هذا الشيء، (يجب عليهم أن يفعلوا ذلك) لأنهم يقدّرون ما فعلته للنادي”.

وتابع “أنا في عامي الخامس هنا الآن. أعرف النادي جيدا. أحب الجماهير والجماهير تحبني. لكن مع الإدارة، تم إبلاغهم بالموقف. الأمر في أيديهم”.

