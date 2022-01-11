دراسة تكشف العلاقة بين استهلاك الدهون المتحولة وعدوانية المراهقين (فيديو)

رصد برنامج مع الحكيم على الجزيرة مباشر دراسة نُشرت في دورية (Plos One) العلمية كشفت عن الارتباط بين الاستهلاك العالي للدهون غير المشبعة ودرجة العدوانية لدى المراهقين.

ووجد الباحثون رابطًا بين كثرة تناول الدهون المتحولة والعدوانية من خلال فحص 945 شخصًا لمعرفة الخيارات الغذائية والسمات السلوكية.

وأعطت الدراسة أول دليل يربط بين الاستهلاك العالي للدهون غير المشبعة والسلوكيات السلبية التي تتراوح من نفاد الصبر إلى العدوان العلني وتكتيكات الصراع بجانب سرعة التهيج.

ورغم أن عوامل مثل التدخين وتناول الكحول والعمر والنوع والتعليم تُحدث فرقًا أيضًا، فإن الدهون المتحولة تُعد من أكثر الأنواع خطورة لأنها تزيد من مستويات الكولسترول الضار، وهو البروتين الدهني منخفض الكثافة.

كما تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بمرور الوقت، وتوجد هذه الدهون في الأطعمة المهدرجة حيث يتم تغيير الدهون غير المشبعة لزيادة مدة صلاحيتها.

وهذه الأحماض الدهنية غير المشبعة موجودة بمستويات عالية في السمن الصناعي والأطعمة الجاهزة.

وحُددت الآثار الصحية الضارة في المستويات العالية من الدهون غير المشبعة، ومنها تثبيط وظيفة التمثيل الغذائي، ومقاومة الأنسولين، بجانب زيادة احتمالات الإصابة بالالتهابات وإلحاق الضرر بصحة القلب.

وقال معدّو الدراسة إنه “بعد أن ثبتت العلاقة بين الاستهلاك العالي للدهون المتحولة والسلوك العدواني، فإن هذا يضيف سببًا منطقيًّا إضافيًّا للتوصيات لتجنب تناول الدهون المتحولة، أو تضمينها في الأطعمة المقدمة بمؤسسات مثل المدارس والسجون، نظرًا لأن الآثار الضارة للدهون المتحولة قد تتجاوز الشخص الذي يستهلكها إلى التأثير على الآخرين”.