الثاني خلال أسبوعين.. “زلزال” يضرب البحر المتوسط ويتصدر تفاعلات المصريين (فيديو)

ضرب زلزال قوي منطقة البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وشعر به السكان في مصر ليتصدر منصات التواصل ومحرك بحث غوغل في البلاد.

وذكر مرصد الزلازل الأوربي أن قوة الزلزال بلغت 6.5 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه في قاع البحر على مسافة نحو 120 كيلومترًا شمال غرب مدينة ليماسول القبرصية.

وقال معهد الزلازل الأمريكي إن الزلزال وقع في الساعة 03:07 بتوقيت الجزيرة (01:07 بتوقيت غرينتش). وقد شعر به بقوة سكان الجزيرة بما في ذلك العاصمة نيقوسيا، واستمر فترة طويلة نسبيًّا.

Big #earthquake in the Mediterranean!

According to USGS data, morning local time

At 04:07, a 6.6 magnitude earthquake occurred with the epicenter about 30 km west of the island of Cyprus.

The earthquake was felt in many countries in the Eastern Mediterranean, (#σεισμός, هزة أرضية pic.twitter.com/xNo2Ka0Sdb

— jeo gaste (@jeogaste) January 11, 2022