إيقاف سبعينيّ في نيويورك هدّد بقتل ترمب

أوقف جهاز أمني أمريكي في نيويورك، الاثنين، رجلا يبلغ 72 عاما يُعتقد أنه اتّصل في وقت سابق وهدّد بقتل الرئيس السابق دونالد ترمب، وفق ما جاء في لائحة اتهام جنائية.

وأعلنت النيابة العامة في بروكلين أن توماس ويلنيكي “هدّد عمدا بقتل وخطف وإلحاق أذى جسدي” بالرئيس الأمريكي السابق.

وجاء في اللائحة الاتهامية أن ويلنيكي قال في إفادة أمام شرطة الكابيتول في يوليو/ تموز 2020، إنه في حال “خسر (ترمب) انتخابات عام 2020، ورفض تسليم السلطة”، فعندها “سيستحصل (ويلنيكي) على أسلحة وسيقضي عليه”.

وفي اللائحة الاتهامية يشار إلى ترمب باسم “الفرد-1”.

وويلنيكي متّهم أيضا بأنه ترك رسالتين صوتيتين على المجيب الآلي لمكتب جهاز “الخدمة السرية” في لونغ آيلاند في نيويورك في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، هدّد فيهما “بقتل” ترمب و12 عضوا في الكونغرس لم يسمّهم.

وبحسب النيابة العامة، قال ويلنيكي: “أجل إنه تهديد، تعالوا وأوقفوني. سأفعل كل ما بوسعي للقضاء على (الفرد-1) وعلى قردته الـ12”.

وقال (ديردري فون دورنوم) محامي المتهم ويلنيكي، في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز “السيد ويلنيكي لم يقصد إيذاء أي شخص.. كان يعبر عن مدى ذهوله مما رآه تهديدات لديمقراطيتنا من قبل الرئيس السابق ترمب”.

وقد اتُّهِم ويلنيكي كذلك بأنه اتّصل بمكتب جهاز الخدمة السرية في مدينة نيويورك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ثلاث مرات من هاتف محمول، وعرّف نفسه بالاسم في كل مرة.

وجاء في اللائحة الاتهامية أنه “أشار مرارا إلى الفرد-1 بأنه هتلر”، وقال “سأفعل كل ما بوسعي للتأكد من مقتل (الفرد-1)”.

وفي اتصال آخر أجراه الشهر الماضي، قال إن “الحرب الأهلية الجديدة قد تندلع، وإن حمل السلاح في مواجة الحكومة أمر مبرر عندما تفقد أوراق الاقتراع جدواها”.