قرار بالإفراج عن 15 معتقلة مصرية بعد حبس احتياطي دام لأكثر من عامين

قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الرابعة إرهاب) التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس الأحد، إخلاء سبيل 15 مصرية بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت جميع المخلى سبيلهن ضمن حملات اعتقال عشوائية طالت نشطاء سياسيين ومواطنين عام 2019.

وأكد محاميون ومؤسسات حكومية، للجزيرة مباشر، نبأ الإفراج إذ إنه -في العادة- لا تكون قرارات إخلاء سبيل المعارضين بإعلان رسمي من المحكمة أو النيابة.

والمخلى سبيلهن بحسب ما أفاد مركز شهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة “بلادي جزيرة” الإنسانية هن: إيمان سالم مختار عبد الرحمن، ونسمة جمعة سالم، وأمل محمد إبراهيم شحاتة، ومي محمد مصطفى إبراهيم، وفاطمة الزهراء مصطفى مجدي، وناريمان عيد محمد سليمان، وياسمين سالم سليمان محمد، وفتحية رضوان عودة سليمان، وفاطمة عبد المقصود محمد حسين، ورحمة عصام سعيد سيد، وصفاء فرج عيد سليمان، ونجاح أحمد سلمي فرج، وهند مصلح نصير سلمي، ونهى يحيى عزيز محمد، ومريم إبراهيم صالح الديب.

ووجه للمفرج عنهن اتهامات بـ “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.

ويتزامن قرار الإفراج عن المتهمات مع ما أعلنه رئيس (حزب الإصلاح والتنمية) محمد أنور السادات، عن قيام الهيئات القضائية والنيابة العامة ببحث حالات المحبوسين احتياطيًا تمهيدًا للإفراج عنهم خلال أيام قليلة.

وقال السادات في بيان صحفي الأحد، إنه “في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يجرى الآن العمل بمعرفة الهيئة القضائية والنيابة العامة لمراجعة حالات المحبوسين احتياطيًا تمهيدًا للإفراج عنهم خلال الأيام القليلة القادمة”.

وبحسب السادات فإن ذلك “يمثل انفراجة كبيرة في هذا الملف، ملف المحبوسين احتياطيًا”، مشيرًا إلى تفاؤله بعام 2022 في هذا الصعيد.

وكان تقرير أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كشف عن الأوضاع الصعبة للسجناء والسجون في مصر.

وأوضح التقرير أن عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير/كانون الثاني وحتى الآن، بلغ 35 سجنا، تضاف إلى 43 سجنًا رئيسيًا قبل الثورة، ليصبح عدد السجون الأساسية 78 سجنًا.

وقدّرت المنظمة الحقوقية عدد السجناء والمحبوسين احتياطيًا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.