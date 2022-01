للمرة الأولى.. الداخلية البريطانية ترفض لجوء سوري يخشى على حياته بعدما فر من التجنيد

أبلغت وزارة الداخلية البريطانية طالب لجوء سوري أنه بإمكانه العودة إلى البلد الذي فر منه خلال الحرب، لأنها تعتقد أنه لا خطر عليه من ذلك، فيما يُعتقد أنه الحالة الأولى من نوعها بحسب صحيفة الغارديان.

وكان طالب اللجوء -البالغ من العمر 25 عامًا- قد سعى إلى الحصول على ملاذ في المملكة المتحدة في مايو/ أيار 2020، بعد أن فر من التجنيد الإجباري في جيش بشار الأسد عام 2017 خشية أن يسهم في قتل أبناء وطنه.

وأوضح الشاب للصحيفة أنه إذا أُجبر على العودة إلى سوريا، فسيتم استهدافه باعتباره هاربًا من الخدمة العسكرية وسيُعتقل ويُقتل.

وحتى الآن، لم تقم المملكة المتحدة بإعادة اللاجئين الذين عارضوا نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسبب المخاطر التي لا تزال موجودة في دولة مزقتها الحرب الأهلية المستمرة.

Home Office tells #AsylumSeeker he can return to #Syria safely. He fears for his life.

If the UK "is no longer granting sanctuary to Syrian refugees, who will it grant sanctuary to? This decision pulls up the drawbridge to those fleeing war & persecution"https://t.co/RvY4LCLVBs

— Lotte Leicht (@LotteLeicht1) January 10, 2022